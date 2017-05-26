Пресс-конференция, посвященная началу основного периода ЕГЭ.

Участники:

— заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;

— директор Федерального института педагогических измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА;

— директор Федерального центра тестирования Юлия ЕГОРОВА;

— вице-президент ПАО "Ростелеком" Ольга РУМЯНЦЕВА;

— выпускники прошлых лет, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов.

29 мая начнется основной период проведения Единого государственного экзамена. В этом году его будут сдавать более 700 тысяч человек в России и за рубежом. Какие изменения внесены? Какие предметы популярны у сегодняшних выпускников? Каковы особенности содержания экзаменационных материалов, организационного и технологического обеспечения ЕГЭ?