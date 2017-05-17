Как поступить в российский вуз по результатам олимпиады

В России активно проводятся школьные олимпиады. Множество одаренных детей демонстрирует свои знания, принимая участие в соревнованиях. Новая инфографика "Социального навигатора" рассказывает, как победители и призеры олимпиад могут использовать свои достижения при поступлении в вузы страны. Подробную информацию об олимпиадном движении в России читайте в справке.