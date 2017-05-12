Пресс-конференция на тему: "Кадры новой России: как готовят востребованных для экономики специалистов".
Участники:
— генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия") Роберт УРАЗОВ;
— руководитель направления Группы компаний IEK Петр НЕКРАСОВ;
— директор ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" (г. Томск) Юрий КАЛИНЮК;
— первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин ФЕДОРЕНКО (по видеосвязи).