Кадры новой России: как готовят востребованных для экономики специалистов

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Пресс-конференция на тему: "Кадры новой России: как готовят востребованных для экономики специалистов".

Участники:

— заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Людмила ОГОРОДОВА;

— генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия") Роберт УРАЗОВ;

— руководитель направления Группы компаний IEK Петр НЕКРАСОВ;

— директор ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" (г. Томск) Юрий КАЛИНЮК;

— первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин ФЕДОРЕНКО (по видеосвязи).