Минобрнауки: растет интерес к колледжам ‒ входит мода на профессионализм

МОСКВА, 11 мая ‒ РИА Новости. К 2020 году в России будет создана конкурентоспособная система среднего профессионального образования (СПО). Об этом заявила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова на пресс-конференции, посвященной финалу V национального чемпионата "Молодые профессионалы" ("Ворлдскилс Россия"), который пройдет 15-19 мая в Краснодаре.

Согласно приоритетному проекту "Рабочие кадры для передовых технологий", в России будут разработаны и внедрены новые подходы к содержанию всей системы среднего профобразования по наиболее перспективным современным профессиям "с ориентацией на нужды конкретных территорий". В число наиболее востребованных вошли такие специальности, как повар и кондитер, программист, мастер по ремонту автомобилей, сварщик, электромонтер и др.

По словам эксперта, уже в 2017 году 73 субъекта РФ приступят к реализации новых программ, более 1000 колледжей (32%) начнут обучение по профессиям из ТОП-50, более 50 тысяч студентов приступят к обучению по этим направлениям. Лидерами среди субъектов РФ по внедрению новых стандартов в колледжах стали Республика Хакасия, Амурская область, Тюменская область, Челябинская область.

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия") Роберт Уразов, среднее профессиональное образование постепенно входит в актуальную повестку.

Говоря о "чемпионских успехах молодых профессионалов", он отметил, что, как правило, за талантливым ребенком всегда стоит хороший преподаватель, применяющий лучшие практики. Предполагается, что численность таких мастеров СПО будет ежегодно составлять не менее 5 тысяч человек.

В настоящее время система СПО насчитывает 3,6 тысяч образовательных организаций, в которых обучаются 2,8 миллиона студентов.



