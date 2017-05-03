Санкт-Петербургский институт кино и телевидения возобновил прием студентов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения возобновил прием студентов, получив разрешение Рособрнадзора, говорится в сообщении ректората вуза.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор запретил прием студентов в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения после проверки. В институте отмечали, что "замечания не являются существенными, носят технический характер и не касаются образовательной и иной деятельности института, учебы студентов и педагогической деятельности преподавателей". Позже министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила РИА Новости, что после исправления в апреле ряда технических недочетов прием в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения может быть возобновлен.

"Распоряжением Рособрнадзора №923-07 от 26.04.2017 года, с 18 апреля 2017 года снят запрет и возобновлен прием в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения", — говорится в сообщении вуза. На сайте института также размещено соответствующее распоряжение Рособрнадзора.

В пресс-службе Рособрнадзора подтвердили данную информацию. "Прием возобновлен", — сказал собеседник агентства.