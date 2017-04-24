Эксперт: ведущие колледжи СПО сегодня не уступают профильным вузам

Система среднего профессионального образования (СПО) за последние пять лет претерпела серьезные структурные изменения, однако не утратила способности реагировать на вызовы времени и готовить квалифицированные кадры для современной экономики. Какой стала система СПО сегодня? Какие специальности пользуются наибольшим спросом со стороны абитуриентов и работодателей? Об этом корреспонденту "Социального навигатора" рассказал директор Центра развития профессионального образования Московского государственного машиностроительного университета Алексей Овчинников.

- Алексей Юрьевич, что изменилось в последние годы в сфере среднего профессионального образования?

— Один из важных результатов за последние пять лет — это своеобразный "аудит" всей системы СПО. На национальном уровне проводятся исследования, которые позволили власти и работодателям оценить реальное состояние дел в профтехе. До этого часть экспертов считала, что система СПО сильно разрушена и не способна готовить высококвалифицированных специалистов. На деле все оказалось гораздо оптимистичнее, система в рабочем состоянии, а по ряду специальностей ее выпускники котируются на рынке труда даже выше чем выпускники университетов.

Необходимо отметить, что среди общественных исследований безусловным лидером этой работы стало исследование, подготовленное в рамках проекта "Социальный навигатор". Минобрнауки России в прошлом году также запустило полноценный мониторинг СПО по всем регионам, и сейчас на сайте министерства можно увидеть информацию как в целом по субъектам РФ, так и фактически по каждому колледжу.

Проведенные исследования показали, с одной стороны, что общее количество организаций, реализующих программы СПО за последние годы сократилось примерно на четверть, с 5053 до 3 900. При этом надо иметь в виду, что в их число входят как сами колледжи и техникумы, так и вузы (их почти 350), которые тоже реализуют программу СПО.

С другой стороны, и это важно, контрольные цифры приема за эти пять лет не сократились. То есть положения Конституции РФ и Федерального закона "Об образовании в РФ" о доступности СПО выполняются полностью, и все, кто хочет получить гарантированное ему бюджетное место для обучения в колледже, имеют такую возможность.

Также не сократилось и число преподавателей. Можно спорить об уровне их квалификации, но они есть и в достаточном количестве.

Объем финансирования СПО не сокращается, а, наоборот, увеличивается. На данный момент только региональное финансирование достигло почти 200 миллиардов рублей. А с учетом различных федеральных программы, направленных на развитие СПО, эта сумма еще больше, и это тоже важный показатель.

- То есть, можно утверждать, что система СПО находится в хорошем рабочем состоянии?

- Да, никакого упадка или кризиса, по крайней мере финансово-структурного, на данный момент не видно.

Более того, по нашей оценке, из общего списка в стране сейчас можно выделить порядка пятисот ведущих колледжей, которые показывают очень приличные, а местами даже выдающиеся результаты в прикладной подготовке учащихся, и в этом отношении, по мнению работодателей, практически не уступают профильным вузам.

К примеру, большинство работодателей в IT-отрасли говорят, что специалисты по информационным технологиям после обучения во многих колледжах обладают не меньшей квалификацией, чем бакалавры, выпускники вузов. Это и неудивительно, потому что и сроки обучения, и программы подготовки во многом совпадают.

И неслучайно подавляющее большинство и участников, и победителей соревнований по рабочим специальностям "Ворлдскиллс Россия – Молодые профессионалы" – студенты колледжей.

- Как, в целом, работодатели оценивают качество подготовки выпускников СПО?

— Российский рынок труда устроен весьма специфично. Так на нем можно выделить пять типов работодателей, и у каждого из них свой набор требований.

Первая большая группа работодателей — это государство и бюджетный сектор; вторая — крупные государственные и частные корпорации, такие как Газпром, РЖД или Росатом, а также ведущие зарубежные компании; третья – местные власти и крупная региональная промышленность; четвертая — малый и средний бизнес, а также большая часть сервисных отраслей и пятая — родители и домохозяйства.

Поэтому, когда мы говорим о замечаниях со стороны работодателей, то я бы каждый раз пытался понять, о каком конкретно работодателе идет речь. Например, Сбербанк России видит серьезную проблему в том, что выпускники колледжей обладают недостаточной клиентоориентированностью, способностью следовать корпоративным ценностям или быстро решать нестандартные проблемы клиентов.

А, например, те предприятия, которые активно закупают новые станки, жалуются на нехватку работников высокой квалификации, которым можно доверить дорогостоящее оборудование. То есть, у каждой группы работодателей свой набор требований к системе СПО.

При этом, кстати, со стороны родителей в отношении системы СПО претензий меньше, чем в отношении системы высшего образования. Общаясь с родителями студентов колледжей, мы получаем заметно меньше критики.

- Какие специальности пользуются сегодня наибольшей востребованностью?

— Данные по приему на обучение в СПО показывают, что в большинстве регионов в число пяти наиболее популярных специальностей входят повар, автомеханик, сварщик, медсестра, педагог начальных классов или дошкольного образования. За ними традиционно следуют юристы, экономисты, программисты, парикмахеры. Заметных изменений среди набора популярных специальностей за последние пять лет мы не наблюдаем.

Хотя, конечно, в разных регионах существует своя специфика. Например, на Ставрополье в числе лидеров – специальности, связанные с сельским хозяйством. В регионах, где идет активное строительство – в Москве, Московской и Ленинградской областях, в первую десятку попадают строительные специальности.

- На какие специальности Вы бы посоветовали абитуриентам обратить внимание при выборе колледжа?

— Это зависит от того, какую образовательную траекторию и карьеру планируют молодой человек и его родители. Если юноша нацелен на быстрый выход на рынок труда и заработок, то он как правило, выбирает рабочую специальность — автомеханика, сварщика, слесаря, и строительные специальности, на которые сейчас большой спрос. Выпускник с такой профессией довольно быстро найдет себе место работы. Девушки обращают внимание на профессии медсестры, воспитателя, повара.

Перспективными считаются специальности, связанные с информационными технологиями, поскольку во всех отраслях возросла доля программируемого оборудования – и в пищевой промышленности, и на транспорте, и в машиностроительном производстве.

Я бы также посоветовал обратить внимание на высокотехнологичные производства по месту жительства молодых людей, или там, где они собираются сделать карьеру.

Сейчас на предприятиях нужны операторы станков с цифровым программным управлением, фактически, это уже младшие инженеры. В авиационной отрасли есть дефицит специалистов по сборке и ремонту авиационных двигателей и систем. На предприятиях, связанных с электроникой, нужны монтажники, наладчики электронных систем и различного оборудования.

- Какие специальности СПО наиболее перспективны с точки зрения заработной платы?

— Сегодня выпускники колледжей по высокотехнологичным специальностям по уровню заработной платы не уступают специалистам с высшим образованием. Заработная плата сварщиков в регионах превышает 50 тыс. рублей в месяц, а это больше, чем у многих специалистов с высшим образованием.

При этом надо помнить, что для выпускников колледжей сохраняется возможность получения высшего образования. Мне кажется, для многих это хорошая траектория, когда подросток или молодой человек получает сначала конкретную специальность, возможно, какое-то время работает по ней, а потом уже делает осознанный выбор на получение высшего образования по этому или близкому направлению.



