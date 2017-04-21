Эксперты: молодые люди выбирают вузы в регионе, где жизнь дешевле

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Проректор НИУ "ВШЭ" Мария Юдкевич и научный сотрудник Института институциональных исследований университета Илья Прахов проанализировали источники возникновения и распространения неравенства в доступе к высшему образованию в условиях ЕГЭ.Авторы рассматривали потенциальные причины неравенства абитуриентов при переходе из школы в вуз. К их числу они отнесли, в частности, уровень образования и доходы родителей абитуриента.
Эксперты отметили, что "семья продолжает играть очень важную роль в образовательных успехах ребенка". Согласно представленным данным, дети родителей с университетскими дипломами получают более высокие баллы на ЕГЭ, чаще становятся студентами элитных вузов.
Так, средний показатель на ЕГЭ по русскому языку среди "троечников" из низкодоходных семей составил 55 баллов, среди девятиклассников из семей со средним доходом – 57 баллов, а с высоким – 61 балл.
Аналогичная картина наблюдалась и по математике, в пользу семей с высоким уровнем дохода. Исследователи предположили, что эти различия определяются инвестициями в дополнительную подготовку к ЕГЭ. Дальнейшие изыскания подтвердили эту гипотезу. Однако значимыми, по их словам, "являются инвестиции только в подготовительные курсы в вузе и только для наиболее обеспеченных семей".
"Рассматривая ситуацию в домохозяйствах низкого, среднего и высокого уровня достатка, мы обнаружили, что только в наиболее богатых семьях дополнительная подготовка способствует увеличению баллов на ЕГЭ. Вероятно, богатые родители имеют доступ к более разнообразному набору подобных услуг. И получают шанс выбрать наилучшие", – заявил один из авторов исследования.
"Имущественный" канал неравенства, ретранслируемый от поколения к поколению, может, по его мнению, затруднять выполнение образованием функции социального лифта.
Взвешивая факторы, влияющие на решение поступающего в вуз сменить регион, исследователи пришли к выводу, что юноши здесь являются более мобильными, чем девушки. Среди прочих важных показателей образовательной мобильности они назвали успеваемость учащегося и социально-экономические характеристики региона.
"Наши модели показывают, что чем выше среднемесячная зарплата в "университетском регионе", и чем она ниже в регионе, где абитуриент окончил школу, тем больше вероятность образовательной мобильности", – зафиксировали авторы доклада. При этом они пояснили, что выстраивая образовательную стратегию, молодые люди стараются ехать туда, "где жизнь дешевле, а зарплаты выше".