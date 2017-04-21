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Навигатор абитуриента
В России

Эксперты: молодые люди выбирают вузы в регионе, где жизнь дешевле

11:3221.04.2017
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© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкПосетители на дне открытых дверей Дальневосточного федерального университетаПосетители на дне открытых дверей Дальневосточного федерального университета
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Проректор НИУ "ВШЭ" Мария Юдкевич и научный сотрудник Института институциональных исследований университета Илья Прахов проанализировали источники возникновения и распространения неравенства в доступе к высшему образованию в условиях ЕГЭ. 

Вузы России: навигатор абитуриента - 2017
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2017
Авторы рассматривали потенциальные причины неравенства абитуриентов при переходе из школы в вуз. К их числу они отнесли, в частности, уровень образования и доходы родителей абитуриента.

Эксперты отметили, что "семья продолжает играть очень важную роль в образовательных успехах ребенка". Согласно представленным данным, дети родителей с университетскими дипломами получают более высокие баллы на ЕГЭ, чаще становятся студентами элитных вузов.

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© РИА Новости, Инфографика
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Вместе с тем было зафиксировано, что уровень подготовки по математике и русскому языку девятиклассников, условно отнесенных учеными к группе "троечников по ОГЭ", претерпел к моменту сдачи ими единого госэкзамена существенную трансформацию. 

Так, средний показатель на ЕГЭ по русскому языку среди "троечников" из низкодоходных семей составил 55 баллов, среди девятиклассников из семей со средним доходом – 57 баллов, а с высоким – 61 балл. 

Аналогичная картина наблюдалась и по математике, в пользу семей с высоким уровнем дохода. Исследователи предположили, что эти различия определяются инвестициями в дополнительную подготовку к ЕГЭ. Дальнейшие изыскания подтвердили эту гипотезу. Однако значимыми, по их словам, "являются инвестиции только в подготовительные курсы в вузе и только для наиболее обеспеченных семей".

"Рассматривая ситуацию в домохозяйствах низкого, среднего и высокого уровня достатка, мы обнаружили, что только в наиболее богатых семьях дополнительная подготовка способствует увеличению баллов на ЕГЭ. Вероятно, богатые родители имеют доступ к более разнообразному набору подобных услуг. И получают шанс выбрать наилучшие", – заявил один из авторов исследования.

"Имущественный" канал неравенства, ретранслируемый от поколения к поколению, может, по его мнению, затруднять выполнение образованием функции социального лифта.

Взвешивая факторы, влияющие на решение поступающего в вуз сменить регион, исследователи пришли к выводу, что юноши здесь являются более мобильными, чем девушки. Среди прочих важных показателей образовательной мобильности они назвали успеваемость учащегося и социально-экономические характеристики региона. 

"Наши модели показывают, что чем выше среднемесячная зарплата в "университетском регионе", и чем она ниже в регионе, где абитуриент окончил школу, тем больше вероятность образовательной мобильности", – зафиксировали авторы доклада. При этом они пояснили, что выстраивая образовательную стратегию, молодые люди стараются ехать туда, "где жизнь дешевле, а зарплаты выше".

Колледжи России 2017
© Инфографика
Навигатор абитуриента: колледжи России 2017
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