Эксперт: в студенческой аудитории нет "иностранных" и "своих" студентов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Создавая в российских вузах программы интернационализации, нельзя делать различия между "своими" и "чужими". Такой вывод прозвучал в ходе круглого стола "Международные образовательные программы в университетах "5 – 100" как инструмент развития вуза", состоявшегося в рамках Московского международного салона образования, который завершил на днях свою работу.

"Ориентируя образовательный процесс на студента, мы не делаем различия между "своими" и "чужими", – рассказала начальник отдела международных образовательных программ Сибирского федерального университета Ирина Суковатая, представляя программу развития международного сотрудничества СФУ.

Трансформация образовательной системы университета направлена на привлечение как иностранных, так и своих студентов и преподавателей, добавила она. "Акцент на повышение качества диплома, который вуз выдает отечественным и иностранным гражданам, наша принципиальная позиция", – подчеркнула спикер.

В этих целях в университете создаются как круглогодичные, так и семестровые англоязычные программы, самостоятельные учебные модули. Организуются короткие языковые курсы и международные летние школы.

В настоящее время вуз предлагает обучающимся пять англоязычных программ. В том числе, в области компьютерных технологий, биологической инженерии, комплексного анализа.

"Чтобы создать по ним магистерские программы, мы сосредоточили силы на трех направлениях. Это разработка интернационализированной образовательной программы, развитие международных компетенций преподавателей и формирование англоговорящей среды внутри кампуса", – сообщила эксперт. По ее словам, модульная структура помогает не только сделать первые шаги по разработке программы, но и поднять на новый уровень академическую мобильность преподавателей и студентов.

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