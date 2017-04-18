Эксперты: в России растет спрос на колледжи

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Исследование "Навигатор абитуриента: колледжи России 2017" представлено в понедельник, 17 апреля в МИА "Россия сегодня" в рамках проекта "Социальный навигатор".

Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина, комментируя данное исследование, сообщила, что в навигаторе приняли участие более 500 СПО из 60 регионов России. По ее словам, больше всего школьников пошли учиться на бюджетные места в колледжи в Санкт-Петербурге, Кемеровской области и Ярославской области. Самый высокий конкурс на бюджетное место наблюдался в Нижегородском губернском колледже ‒ 19 человек на место.

"Если в прошлом году рост спроса на среднее профессиональное образование вызывало удивление, то в этом году тенденция подтверждается ‒ две трети страны делает свой выбор в пользу СПО", ‒ подчеркнула эксперт.

Согласно собранным данным, самое дешевое обучение оказалось в Кемлянском аграрном колледже в Республике Мордовия ‒ 3 тысячи рублей, а самое дорогое – в Московском государственном образовательном комплексе ‒ 140 тысяч рублей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, минимальная стоимость платного обучения в колледжах за год увеличилась вдвое, а максимальная, наоборот, почти вдвое снизилась.

Самый высокий средний балл аттестата на бюджетный прием в этом году снизился по сравнению с прошлым: в прошлом году – 4,9, в этом году – 4,85. В "топ-5" по максимальным средним баллам аттестата на бюджетный прием входят такие направления, как юриспруденция (4,85), сестринское дело (4,8), экономика и управление (4,8), образование и педагогические науки (4,7) и фармация (4,7). Минимальные баллы аттестата зафиксированы в колледжах, которые готовят работников сельского, лесного и рыбного хозяйства (3,0).

Заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы РФ по образованию Алексей Майоров отметил, что 15 лет назад колледжи были переданы регионам, и тогда многие опасались, что это погубит существующую систему СПО. "Однако сейчас мы наблюдаем расцвет СПО, их работа успешно подстроена под региональные нужды", ‒ подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам эксперта, возникла другая проблема: по закону среднее профессиональное образование является в России доступным, однако в ведущих колледжах высокие конкурсы. По его мнению, система не должна уходить от понятия доступности.

Как полагает директор Центра развития профессионального образования Московского государственного машиностроительного университета Алексей Овчинников, за последние 5 лет объем финансирования системы СПО вырос на 30 процентов. Более 500 колледжей считаются ведущими, готовят высококвалифицированных специалистов.

Всего в настоящее время в стране насчитывается 3 900 колледжей.



