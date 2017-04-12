Число бюджетных мест в аспирантуре сокращать не будут, заверила Васильева

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о росте бюджетных мест в аспирантуре за последние три года, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что Васильева заявила об идее сокращения количества аспирантов в вузах до двух-трех человек на кафедру.

"Речь не идет о сокращении количества бюджетных мест в аспирантуре. За последние годы доступность аспирантуры для выпускников предыдущих уровней образования поднялась с 3% в 2013 году до 6,5% в 2016 году, и объемы контрольных цифр, определенных на 2018 год, выросли на 7% по сравнения с 2017 годом, прежде всего рост по таким направлениям подготовки, как педагогика и инженерия. Однако отметим, что процент выпускников аспирантуры, защищающих в дальнейшем диссертацию, не превышает трети. Данный показатель говорит о необходимости повышения ответственности, включая ответственность университетов и преподавателей, в повышении мотивации и целеустремленности поступающих в аспирантуру", — приводятся в сообщении слова Васильевой.

В пресс-службе Минобрнауки подчеркнули, что новые стандарты аспирантуры во главу угла ставят формирование исследовательских компетенций аспирантов, что в свою очередь напрямую влияет на увеличение количества публикаций и объема научных исследований.

"Именно на решение этих задач, а также задач по повышению числа молодежи, участвующих в этих процессах, направлены масштабные программы поддержки российских университетов (программа 5-100, опорные университеты)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что опыт вузов, участвующих в этих программах, показывает, что там, где ведется индивидуальный подход и присутствует высокая степень ответственности научного руководителя за результат обучения, высок процент защит, а также показатели научной деятельности. Процент защит в вузах-участниках программ почти вдвое превышает общероссийский показатель.

Как пояснили в Минобрнауки, новые стандарты аспирантуры допускают широкую вариативность и соответственно высокую степень ответственности вузов и кафедр за формирование и выполнение образовательных программ.