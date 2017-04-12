Число бюджетных мест в аспирантуре сокращать не будут, заверила Васильева

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о росте бюджетных мест в аспирантуре за последние три года, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее сообщалось, что Васильева заявила об идее сокращения количества аспирантов в вузах до двух-трех человек на кафедру.
В пресс-службе Минобрнауки подчеркнули, что новые стандарты аспирантуры во главу угла ставят формирование исследовательских компетенций аспирантов, что в свою очередь напрямую влияет на увеличение количества публикаций и объема научных исследований.
В ведомстве отметили, что опыт вузов, участвующих в этих программах, показывает, что там, где ведется индивидуальный подход и присутствует высокая степень ответственности научного руководителя за результат обучения, высок процент защит, а также показатели научной деятельности. Процент защит в вузах-участниках программ почти вдвое превышает общероссийский показатель.
Как пояснили в Минобрнауки, новые стандарты аспирантуры допускают широкую вариативность и соответственно высокую степень ответственности вузов и кафедр за формирование и выполнение образовательных программ.