Минобрнауки увеличит квоту бюджетных мест в вузах РФ для граждан Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минобрнауки увеличит квоту бюджетных мест для граждан Сирии в российских вузах с 400 до 455, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева по итогам встречи с министрами просвещения и образования САР на полях Московского международного салона образования.

"Мы обсуждали вопрос расширения наших взаимосвязей, возможности расширения квоты для преподавателей русского языка. Сейчас 400, будет 455", — сказала Васильева.

Она пояснила, что 20 мест будут отданы для будущих преподавателей русского языка, остальные — на приоритетные для Сирии специальности. По словам министра просвещения САР Газвана Аль-Ваза, остальные 35 мест будут распределены между медицинскими, техническими и гуманитарными специальностями.

По данным пресс-службы Минобрнауки, планом приема иностранных граждан на обучение в российские образовательные организации на 2017/2018 учебный год для граждан Сирии предусмотрена квота в размере 400 человек. В настоящее время в российских образовательных организациях высшего образования обучается 1173 гражданина Сирии, из них 601 — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 572 по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц.