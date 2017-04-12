МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский студенческий союз выступил против сокращения мест в аспирантуре, о чем ранее заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, сообщила пресс-служба РСС.

"Российский студенческий союз направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой не поддерживать инициативу о сокращении числа аспирантов, с которой выступила глава Минобрнауки России Ольга Васильева", — говорится в сообщении.

Ранее Васильева заявила, что "аспирантура должна стать действительно приоритетна, она должна действительно воспитывать исследователей, и это должен быть не поток 25 человек, а 2-3 аспиранта на кафедре".

"Нужно действовать не репрессивными мерами, а обратить внимание на условия поступления и качество образования. Реализация данной инициативы приведет к еще большему снижению интереса молодежи к научной деятельности, сокращению финансирования и к стагнации всей отечественной науки", — цитируются в сообщении слова сопредседателя Российского студенческого союза Владлена Кондратьева.

По данным, предоставленным студсоюзом, на протяжении 2000-2015 годов число аспирантов в России неуклонно снижалось, сократившись в итоге более чем на 30%. Особо отмечается резкое сокращение доли аспирантов, закончивших обучение защитой кандидатской диссертации с 31,7% в 2005 году до 18% в 2015 году.