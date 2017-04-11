Огородова рассказала, выпускники каких специальностей чаще находят работу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Порядка 80% выпускников таких специальностей как информатика и робототехника в РФ находят работу, причем чаще всего они остаются в своем регионе, заявила во вторник замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова.

"Что касается выпускников, подготовленных по инженерным технологическим специальностям, а также по информатике, робототехнике и другим современным высокотехнологичным направлениям подготовки, то трудоустройство этих специалистов сегодня приближается к 80%. Есть регионы и некоторые специальности, где трудоустройство достигает 100%", — сказала Огородова на заседании Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ в РУДН.

Такие выпускники чаще остаются в своих регионах после окончания университета, по словам Огородовой, это обеспечивается привлечением реального сектора экономики в процесс подготовки специалистов.

При этом, как отметила замминистра, выпускники таких специальностей как экономика не находят места для трудоустройства в своих регионах, где находятся вузы, в которых они получили образование. "Это тот контингент студентов-выпускников, которые, как правило, уезжают из региона, и в связи с анализом данных пенсионного фонда мы видим, что с трудоустройством этой когорты выпускников имеются большие проблемы", — отметила Огородова.