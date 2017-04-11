Минобрнауки может пересмотреть оценку вузов, работающих по закрытым темам

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ может изменить критерии оценки эффективности вузов, которые ведут исследования по закрытым тематикам, об этом сказала министр образования и науки Ольга Васильева на встрече с профессорско-преподавательским составом МГТУ им. Баумана.

Министр пояснила, что вузам, которые работают по закрытым тематикам, таким как МГТУ им. Баумана, достаточно сложно публиковать свои исследования, по числу которых, в том числе, оценивается сейчас эффективность вузов.

"У меня предложение собраться ректорам, учёным советом, которые работают по закрытой тематике, и внести предложения", — сказала Васильева.

"Вам стоит большого труда печататься в зарубежных журналах, потому что у вас малая часть открыта, плюс это материальные затраты. И, может быть, тогда использовать патенты? Надо подумать. Вас несколько таких вузов в стране", — сказала она.