Огородова: конкурс на звание опорного университета - 10 вузов на место

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Конкурс на получение статуса опорного университета РФ очень большой и составляет 10 вузов на место, заявила во вторник замминистра науки и образования РФ Людмила Огородова.

Ранее министр образования и науки Ольга Васильева сообщила РИА Новости, что в Минобрнауки поступило 86 заявок из 57 регионов Российской Федерации на участие в конкурсе по созданию опорных вузов. По ее словам, для создания опорного вуза должна обязательно выполняться триединая задача: университет должен стать научным центром, готовить необходимые для экономики региона кадры и быть социокультурным центром.

"Одиннадцать опорных университетов в этом году уже отчитались по реализации годовой программы, в этом году у нас 17 апреля будет второй набор таких университетов, конкурс очень большой — 10 университетов на место", — сказала Огородова на заседании Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ в РУДН.

По ее словам, конкурс опорных университетов "значительно оживил участие губернаторов и реального сектора экономики в судьбе и в развитии университетов в своих регионах".

"К нам на этот конкурс приходят команды вместе с губернаторами и вместе с руководителями крупных якорных предприятий на этих территориях", — сказала Огородова.