Ведущие вузы АТР впервые примут участие в образовательной конференции АТЭС

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Участники Ассоциации ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона (APRU) впервые примут участие в международной конференции АТЭС по образованию, которая состоится в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в начале сентября 2017 года, сообщает вуз.

"На конференцию традиционно приезжают официальные делегации министерств образования и науки экономик форума АТЭС, но непосредственно университеты будут участвовать в ней впервые. APRU чрезвычайно заинтересована в контактах с АТЭС, поскольку ассоциация стремится, чтобы университеты участвовали в решении государственных и международных проблем региона", — сообщил директор Юридической школы ДВФУ Владимир Курилов по итогам заседания комитета по международной политике APRU в Гонконге.

Международная конференция АТЭС состоится в ДВФУ в шестой раз. Участники обсуждают и решают конкретные вопросы экономик АТЭС в области образования, науки и развития человеческого капитала. Главной темой форума в 2017 году станет взаимное признание дипломов в странах региона.

Также по итогам заседания комитета в Гонконге участники подготовили предложения для ежегодной встречи ректоров университетов APRU, которая состоится в июне в Сиднее (Австралия). Главные темы работы ассоциации в этом году — будущее Тихого океана, глобальные изменения климата и их влияние на жизнь общества.

Ассоциация университетов Азиатско-Тихоокеанского региона была основана в 1997 году, а Дальневосточный государственный университет (ныне ДВФУ) стал одним из ее учредителей. Сегодня APRU объединяет 45 ведущих вузов региона из Австралии, Индонезии, Канады, Китая, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Республики Корея, России, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Филиппин, Чили, Японии. Летом 2017 года ДВФУ примет одно из официальных мероприятий ассоциации — летнюю студенческую школу для молодых лидеров университетов APRU.