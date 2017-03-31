Минобрнауки определило лидеров среди опорных вузов

МОСКВА, 31 мар ‒ РИА Новости. На заседании Совета по реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов РФ, которое прошло на днях под председательством министра образования и науки Ольги Васильевой, были представлены результаты работы опорных вузов за 2016 год. По итогам заседания было принято решение о разделении опорных университетов на три группы на основе оценки их потенциала.

Как сообщили в ведомстве, к группе лидеров в реализации программ развития опорных университетов, работа которых оценена "наиболее высоко", отнесены Вятский государственный университет, Донской государственный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева.

В группу вузов, работа и потенциал которых признаны "удовлетворительными" вошли еще шесть опорных университетов: Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, Костромской государственный университет, Самарский государственный технический университет, Волгоградский государственный технический университет, Воронежский государственный технический университет, Тюменский индустриальный университет.

В третьей группе оказался Омский государственный технический университет.

Проректор по учебно-методической работе Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин полагает, что вхождение вуза в группу лидеров связано, прежде всего, "с успешным объединением вузов в той концепции, которая задумывалась изначально. "Очень важно, что процесс реорганизации в нашем случае это ‒ не механическое суммирование двух университетов, не поглощение другого университета, а определенная мультипликация", ‒ пояснил эксперт.

По его мнению, конкурентоспособный вуз должен иметь общую повестку с большим числом партнеров и заказчиков, а также получать возможности для проведения мультидисциплинарных исследований.

В частности, как отметил проректор, в вузе открыт Центр по разработке одежды специального назначения и испытаний материалов для ее изготовления. Кроме того, на горно-нефтяном факультете создаются кафедры "Цифровые технологии разработки месторождений" и "Цифровые технологии в геологии и сейсмике". В вузе появились новые кафедры Роснефти по таким направлениям, как геология и сейсмика, цифровые технологии разработки углеводородов. Кроме того, создан Базовый институт на площадке "Институт нефтехим переработки".

"Для себя мы поставили внутренний индикатор успешности в реализации образовательных программ – это динамика оттока населения из республики, и нам приятно отметить, что динамика замедлилась", ‒ подчеркнул проректор.

По итогам заседания Совета по реализации программ развития опорных университетов Минобрнауки готовит рекомендации университетам, направленные на повышение эффективности реализации их программ развития.



