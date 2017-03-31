Эксперт: «Глобальное образование» оплатило учебу за рубежом 500 россиянам

В конце марта Правительство РФ продлило до 2025 года срок реализации программы "Глобальное образование", взамен установленного ранее 2016 года. Это государственная программа финансирования обучения за границей для граждан России, поступивших в один из ведущих зарубежных университетов. Итоги реализации первого этапа программы будут представлены в рамках Московского международного салона образования-2017 (ММСО), который пройдет в Москве с 12 по 15 апреля. На вопросы о работе программы корреспонденту РИА Новости ответила руководитель направления Центра образовательных разработок Московской школы управления "СКОЛКОВО" Ксения Иваненко.

- Ксения Борисовна, одной из тем Московского международного салона образования-2017 станет международное сотрудничество. Каким опытом в этой сфере Вы планируете поделиться с участниками мероприятия?

- Многих посетителей Салона интересует обучение за рубежом. Мы расскажем им о программе "Глобальное образование" и поделимся итогами ее пилотного этапа с конца 2014 по 2016 год. Кроме этого, мы расскажем о новом этапе, который начался на днях, после подписания нового Постановления Правительства РФ о продлении программы до 2025 года.

За прошедшие два с половиной года мы увидели огромный интерес россиян к программе — на ее сайте за это время зарегистрировались более 23 тысяч пользователей. Всего прошло 9 конкурсных отборов, в результате которых победителями программы стали 498 человек. На сегодняшний день 29 участников программы уже завершили свое обучение за рубежом, вернулись в Россию и устроились на работу. В 2017 году обучение закончат еще 122 человека.

Участники программы устраиваются на работу в корпорации, в федеральные и ведущие региональные вузы, в социальный сектор, в высокотехнологичные компании и на промышленные предприятия. Подробная информация обо всех местах трудоустройства представлена на сайте программы.

— Всего в программе участвуют 32 страны, но наибольший интерес среди наших студентов вызывает Великобритания, туда уже поехали 176 грантополучателей. На втором месте — Австралия, 120 человек. Третье и четвертое место делят Германия и Голландия – 30 и 29 заявок, соответственно. На пятом месте по популярности — США, а на шестом — Италия.

- Какие направления подготовки выбирают участники программы?

— На первом месте оказалось "Управление в сфере высшего образования", по этому направлению отправились учиться 54 человека. За ним следуют "Информационные технологии" — 29 человек, "Экология" — 20 человек, "Архитектура" и "Нефтегазовое дело" — по 10 человек.

— На первом месте Санкт-Петербургский государственный университет (19 человек). Затем Московский государственный университет (15), Уральский федеральный университет (14), Физтех (12), Сибирский федеральный университет (12) и Казанский Федеральный (11).

80% грантополучателей поступили на обучение по программам магистратуры, и 20% – по программам аспирантуры. Всего программа предусматривает поддержку обучения на трех уровнях образования – это магистратура, аспирантура, и, для медиков, ординатура.

Кстати, в программе участвует не только молодежь, у нас нет возрастного ценза. В рамках наших программ и профессора едут повышать квалификацию.

- Существует ли конкурс на получение гранта среди тех заявителей, которые выполнили все условия программы?

— Для нас самое главное, чтобы человек сам поступил в топовый зарубежный вуз из списка Распоряжения Правительства РФ (для нас это является гарантией того, что он обладает необходимыми знаниями, умениями и навыками) и соответствовал всем требованиям для участия в программе. Зарубежный вуз сам принимает решение о зачислении того или иного студента.

- Насколько сегодня востребовано зарубежное образование среди российской молодежи?

- Знаете, сколько всего россиян сегодня обучается за рубежом? В Германии – примерно, 11,5 тысяч, в США — более 5,5 тысяч, во Франции более 5 тысяч, в Австралии – тысяча шестьсот. Многие из них уехали учиться на стипендии, предоставленные зарубежными университетами или зарубежными стипендиальными программами. Большинство программ не предполагает возвращения наших специалистов в Россию.

Уникальность программы "Глобальное образование" в том, что наше государство не только финансирует обучение своих граждан за рубежом, но и содействует им в последующем трудоустройстве в России.

В итоге, и государство в выигрыше – приостанавливается утечка мозгов, и высококвалифицированные специалисты возвращаются в Россию.

- Что бы Вы посоветовали сегодняшним бакалаврам, которые планируют поступление в зарубежные вузы в рамках программы "Глобальное образование"?

— Во-первых, начинать учить иностранный язык, потому что для поступления в вуз потребуется сдать экзамен по языку. Во-вторых, в ведущие зарубежные вузы нужно начинать процесс подготовки заранее, потому что процесс поступления может растянуться от полугода до полутора лет. В-третьих, ничего не бояться и верить в себя, и тогда все получится!



