Исследование: работающая молодежь высоко оценивает свое образование

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) представила исследование "Молодежь на рынке труда: трудоустройство, удержание рабочего места, вертикальная мобильность".

Комментируя его данные, заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ Елена Авраамова сообщила, что почти 45 процентов опрошенной молодежи оценили уровень полученного ими образования как высокий.

При этом наиболее позитивные оценки давались респондентами учреждениям высшего, а не среднего профессионального образования, добавила спикер.

По мнению опрошенных работающих молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет, личные способности являются фактором, оказывающим определяющее влияние на получение качественного образования. Вторым по важности средством "образовательной мобильности" респонденты называют проживание в мегаполисе, далее (по убыванию) следуют связи родителей и материальное положение семьи.

Примерно половина участников опроса (56%) уверены, что вузовский диплом необходим для успеха на рынке труда. В то время как чуть меньше половины (44%) считают, что для продвижения в карьере заканчивать высшее учебное заведение вовсе не обязательно.

В целом молодые люди высоко оценивают качество своего образовательного ресурса. Знаний, полученных в учебном заведении, полностью хватает 62,6 процентам работающей молодежи. Согласно мнению значительной части респондентов, получению подобного ресурса способствовали не только личные способности, но и социальный капитал родительской семьи.

При этом лица, не имеющие высшего образования (55,5 процентов участников исследования), разделились почти поровну на тех, кто намерен и кто не намерен в тех или иных формах его получать.

Вместе с тем исследователи отмечают, что "представители молодёжи, получившие образование высокого качества и считающие его достаточным для выполнения своей работы, чаще получают дополнительное образование".

Самыми перспективными специальностями для 44,7 процента молодежи являются профессия предпринимателя, для 36 процентов – работника сферы государственного управления, а для 31,7 процента – юриста.

Чувство уверенности в завтрашнем дне трудоустроенная молодежь демонстрирует и в вопросе о риске потере ими работы. Почти 60 процентов опрошенных не боятся увольнения. При этом 36 процентов респондентов оценивают угрозу увольнения как среднюю. И лишь примерно 4 процента говорят, что боятся остаться без работы.

Исследование "Молодёжь на рынке труда: трудоустройство, удержание рабочего места, вертикальная мобильность" проводилось в 2016 году. В нем приняли участие официально трудоустроенные молодые люди в возрасте от 20 до 28 лет из Ивановской, Свердловской и Новосибирской областей. Опрашивались жители областных и региональных центров – всего 2 175 сотрудников предприятий, а также представители служб занятости, работодатели.