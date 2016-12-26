Фрумин: каждый иностранный студент – фактически турист

Тема развития российской высшей школы в центре внимания. В этом свете высокое значение приобретают результаты Конференции Российской ассоциации исследователей высшего образования, которая прошла в Москве. О некоторых ее итогах рассказал РИА Новости научный руководитель Института образования НИУ "Высшая школа экономики" Исак Фрумин.

- Центральная тема конференции Российской ассоциации исследователей высшего образования — соотношение глобального и регионального в развитии университетов. Какое же должно быть это соотношение?

— Это относительно новая тема, поскольку еще лет тридцать назад университеты выполняли исключительно локальные функции. Сегодня высшее образование становится ареной глобальной конкуренции за знания и людей. Вместе с тем старые задачи, связанные с ролью университетов в развитии региона (крупного города, страны), никуда не ушли. Возникает новый набор вызовов.

Российские университеты, участвующие в программе "5-100", остро переживают противоречия: с одной стороны они должны ориентироваться на вопросы, которые интересуют весь мир, но с другой –находить поддержку у себя в стране. Например, как правильно заметил проректор Новосибирского государственного университета Алексей Окунев, до сих пор при выборе научных тем мы руководствуемся нашим прошлым опытом и традициями, нежели вопросами, волнующими глобальное сообщество. Или взять наших студентов: они даже помыслить не могут, что сегодня имеют возможность обучаться на разных языках, используя автоматические переводчики, на курсах ведущих университетов мира.

Как изменить это отношение – большой вопрос. Нельзя просто сказать: "я — глобальный университет" или "я — региональный университет, работаю на внутреннем рынке, мне ни к чему конкуренция с иностранцами". Сегодня очевидно, что университеты должны находить более сложные модели согласования новых противоречивых задач.

— Как измеряют результаты влияния университетов на локальную экономику?

— Международные глобальные рейтинги ориентированы в первую очередь на показатели количества научных публикаций в международных индексированных базах данных и иностранных студентов в этих университетах.

И хотя каждый иностранный студент – это вклад, фактически турист, приехавший в страну и оставляющий здесь свои деньги, но по большому счету в мире пока не умеют измерять вклад университета в региональное развитие общества или экономики.

Есть отдельные рейтинги, предпринимающие такие попытки. Например, в Великобритании 20% веса при оценке исследований принадлежат так называемому "влиянию университета на реальную жизнь".

- Отсутствие измерения вклада университетов в региональное развитие – проблема российская или интернациональная?

— Конференция, в которой приняли участие выдающиеся ученые из США, Великобритании, Кореи, Норвегии и Китая, в очередной раз показала, что обсуждаемые проблемы не являются только российскими. Проблемы общие.

Среди ответов, которые мы получили, я бы отметил целый пласт работ наших молодых ученых, например, Олега Лешукова и его коллег из Института образования ВШЭ, которые попытались сравнить место региональной системы высшего образования и оценить эффективность университетов в зависимости от разного регионального контекста. Эта "пионерская работа", безусловно, может быть использована при выработке федеральной образовательной политики в России.

- Какие еще проблемы высшей школы были затронуты на конференции?

— Новый пласт исследований связан с объединением университетов. Пока мы лишь ведем публицистические дискуссии на эту тему в терминах "хорошо" или "плохо". Но нам важно понимать, что там происходит, какие есть реальные результаты, как это влияет на студентов.

Конечно, целый ряд докладов был посвящен студентам, их месту в университетах, их опыту. Если говорить о новых задачах, то с огромным огорчением придется признать, что пока мы не научились сравнивать достижения студентов и выпускников разных университетов. Мы оцениваем их трудоустройство, иногда их зарплату, но сравнить результаты их обучения у нас не получается.

На конференции был представлен российско-американско-китайский проект по сравнительной оценке образовательных достижений студентов Китая, России и США. Это настолько интересный инновационный проект, что о желании участвовать в нем уже заявили Индия, Корея, Германия. Возможно, через несколько лет мы впервые в мире будем обсуждать не просто данные о том, в каких условиях учатся студенты, но и анализировать то, какую они получают добавку к своим знаниям и компетенциям.

- Обсуждалась ли сравнительная оценка преподавателей?

— Да, очень интересный доклад итальянского и польского коллег был посвящен тому, кто является самыми продуктивными преподавателями. Один из выводов состоял в том, что наиболее продуктивны те профессора, которые существенно больше работают. Мне этот вывод кажется тривиальным, но чрезвычайно важным. Мы иногда ищем магические решения там, где для увеличения научной продуктивности просто надо больше работать.

- Какие еще новые задачи поставили эксперты на конференции?

— В исследовательской повестке довольно остро сегодня встал вопрос, связанный с разработкой рейтингов для региональных университетов — вузов, расположенных не в столице. Они никогда не попадут в те рейтинги, в которые попадают университеты из "5-100" и крупные столичные вузы. Но региональным университетам тоже необходимы точки отсчета, чтобы каким-то образом определять и показывать свою эффективность.

Есть такие вузы, для которых их роль в региональном развитии стоит выше в числе приоритетов, чем показатели публикационной активности в международных журналах. Когда мы говорим о роли в контексте региональных университетов, то речь идет о том, что они вносят вклад в социально-экономическое развитие региона через некоторые прямые действия, прикладные работы и исследования, решения общественно-значимых задач, через культурную функцию.

Совершенно очевидно, что для региональных университетов нужны свои рейтинги и критерии, должна быть выработана своя система оценки и поощрения наиболее сильных вузов. Такая задача уже поставлена, создана рабочая группа. Думаю, что такой рейтинг появится через несколько лет.



