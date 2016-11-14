Университет неравнодушных людей

В России и в мире все популярнее становятся программы высшего образования, основанные на принципе "обучения на благо общества". Новая инфографика ria.ru, подготовленная совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом – о том, чем они отличаются от других программ.

В основе обучения на благо общества лежит участие в общественно-полезных проектах университета и его партнеров. Полученный опыт обсуждается в группах и с преподавателями, что позволяет сделать осознанный выбор курсов для развития проекта. Это позволяет еще во время учебы выстроить собственную траекторию и получить практические навыки для успешного трудоустройства по специальности.