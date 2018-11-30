Около 30 тысяч ученых планируют вернуть в вузы в рамках нацпроекта "Наука"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Около 30 тысяч молодых исследователей планируют вернуть в университеты в рамках национального проекта "Наука", заявила замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская.

"В нацпроекте "Наука" в федеральном проекте подготовки кадров у нас запланировано вернуть в нашу с вами сферу, а мы мощные работодатели, 30 тысяч исследователей в возрасте до 35-39 лет — это молодые люди, поэтому нам с вами предстоит сегодня эти площадки подготовить и устроить в эту систему",- сказала Боровская на съезде членов ассоциации классических университетов России.

Она отметила, что на данный момент в аспирантуре обучаются 88 тысяч молодых людей, из них 47 тысяч это бюджетная аспирантура, "это тоже позволяет нам понять, что у нас есть ресурс людей".