Невозможно перехитрить: гаджеты психолога, помогающие выяснить истину

Современные когнитивные психологи используют различные методы получения информации о человеке, работе его мозга и особенностях психики. С развитием инженерной мысли на помощь специалистам приходят "умные" приборы, что значительно повышает качество и объективность научных работ. О современном оборудовании для проведения исследований и обучения будущих психологов — в фотоленте "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня", подготовленной совместно с центром центра профориентации и довузовского образования "ПРО PSY" Московского государственного психолого-педагогического университета.