Современные когнитивные психологи используют различные методы получения информации о человеке, работе его мозга и особенностях психики. С развитием инженерной мысли на помощь специалистам приходят "умные" приборы, что значительно повышает качество и объективность научных работ. О современном оборудовании для проведения исследований и обучения будущих психологов — в фотоленте "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня", подготовленной совместно с центром центра профориентации и довузовского образования "ПРО PSY" Московского государственного психолого-педагогического университета.
Невозможно перехитрить: гаджеты психолога, помогающие выяснить истину
На фото: подросток общается с психологом.
На фото: подросток общается с психологом.
На фото: безгелевый энцефалограф DSI -7 с программным обеспечением.
На фото: безгелевый энцефалограф DSI -7 с программным обеспечением.
На фото: работа полиграфа.
На фото: работа полиграфа.
На фото: гостья центра профориентации и довузовского образования «ПРО PSY» надевает датчик дыхания для исследования на полиграфе.
На фото: гостья центра профориентации и довузовского образования «ПРО PSY» надевает датчик дыхания для исследования на полиграфе.
На фото: гостья центра профориентации и довузовского образования "ПРО PSY" в очках-айтрекере.
На фото: гостья центра профориентации и довузовского образования "ПРО PSY" в очках-айтрекере.
На фото: демонстрация работы безгелевого энцефалографа.
На фото: демонстрация работы безгелевого энцефалографа.
На фото: старший научный сотрудник Центра "ПРО PSY" демонстрирует беспроводной энцефалограф.
На фото: старший научный сотрудник Центра "ПРО PSY" демонстрирует беспроводной энцефалограф.
На фото: демонстрация работы безгелевого энцефалографа.
На фото: демонстрация работы безгелевого энцефалографа.
На фото: старший научный сотрудник Центра "ПРО PSY" показывает работу программы распознавания эмоций.
На фото: старший научный сотрудник Центра "ПРО PSY" показывает работу программы распознавания эмоций.
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