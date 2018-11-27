Перепишет журнал и поставит вашу подпись: на что способен робот-писарь

Команда ТюмГУ разрабатывает робота, способного писать рукописным почерком. Уникальной особенностью устройства станет возможность в режиме онлайн подписывать документы на любом расстоянии через специальное приложение на планшете или смартфоне авторским почерком. Прибор также можно будет использовать для заполнения сшитых журналов, что позволит убрать из деятельности людей скучный однообразный труд. По утверждению авторов разработки, в России подобных устройств нет.
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