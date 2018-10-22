Российские ученые разработали технологию очистки экологичного топлива

Сотрудники института совместно с коллегами из МГУ предложили технологию, благодаря которой концентрация водорода может быть повышена до уровня, позволяющего значительно продлить срок жизни топливного элемента экологически чистого двигателя.
"Водород – это экологически чистый и высокоэффективный энергоноситель. Главные достоинства водорода как альтернативного источника энергии в том, что его удельная теплота сгорания втрое выше, чем у нефти, а при его сгорании образуется только вода, что в свою очередь совершенно безопасно для окружающей среды. Однако получаемый техническим способом водород в большинстве случаев бывает сильно загрязнен примесями других газов. Очистка водорода — не менее важная часть производства, чем его получение", — отмечается в сообщении.
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