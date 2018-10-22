Российские ученые разработали технологию очистки экологичного топлива

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости/Прайм. Российские ученые разработали дешевую, но эффективную технологию очистки топлива для зеленой энергетики, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИТУ "МИСиС".

Сотрудники института совместно с коллегами из МГУ предложили технологию, благодаря которой концентрация водорода может быть повышена до уровня, позволяющего значительно продлить срок жизни топливного элемента экологически чистого двигателя.

"Водород – это экологически чистый и высокоэффективный энергоноситель. Главные достоинства водорода как альтернативного источника энергии в том, что его удельная теплота сгорания втрое выше, чем у нефти, а при его сгорании образуется только вода, что в свою очередь совершенно безопасно для окружающей среды. Однако получаемый техническим способом водород в большинстве случаев бывает сильно загрязнен примесями других газов. Очистка водорода — не менее важная часть производства, чем его получение", — отмечается в сообщении.

Группа исследователей разработала дешевую и эффективную технологию очистки и хранения водорода на основе металл-полимерных мембран. В настоящее время коллектив проводит лабораторные тесты полученных образцов.

Власти РФ всерьез задумались над развитием зеленых технологий во многих сферах, прежде всего в энергетике и промышленности. Значительная часть действующих основных фондов, введенных в строй еще в советское время, а также технологий остро нуждается в обновлении и замене.