Ростовские ученые разработают методики для создания имплантов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Ученые Донского государственного технического университета получили грант правительства РФ, в рамках которого за 3 года планируют разработать методики создания биосовместимых материалов, необходимых для глазного и зубного протезирования, сообщил РИА Новости руководитель проекта профессор Сиднейского университета Майкл Свэйн.

Финансирование проекта составит 90 миллионов рублей. "Для решения задач проекта мы проводим всестороннее исследование механического поведения биологических материалов и тканей: то, как на него влияет химический состав, объемная структура, жидконасыщенность", — сказал профессор.

Он уточнил, что для этого у них уже есть соответствующее оборудование — сканирующий электронный микроскоп, наноиндентор, принтер для 3D-печати, приобретается оборудование для компьютерной микротомографии.

Анализируя взаимодействие имплантата с окружающими тканями, ученые разработают методику создания долговечных имплантатов, которые не будут отторгаться организмом. "В идеале мы бы хотели, чтобы материалы служили как бы лесами, чтобы ткани организма в процессе восстановления прорастали в них", — отметил Свэйн.

По его словам, потребность в биосовместимых материалах для полости рта и глазного яблока сегодня очень высока. Для создания искусственных материалов в этих областях ученые намерены изучить микроструктуру и механические свойства компонентов зуба и глазных тканей. Результаты исследований, которые могут быть использованы в восстановительной офтальмологической хирургии и реставрационной стоматологии, планируется опубликовать в высокорейтинговых научных журналах.