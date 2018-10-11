Студенты СПбПУ построят солнцемобиль для гонок мирового чемпионата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Студенты и аспиранты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого построят солнцемобиль для гонок мирового чемпионата World Solar Challenge в Австралии, сообщил РИА Новости эксперт по технологии, один из разработчиков проекта Иван Касаткин.

Ранее студенты вуза создали первый российский электромобиль на солнечных батареях SOL. Участники проекта сами написали стратегию энергосбережения, где вычисляли среднюю скорость, с которой должен двигаться автомобиль, чтобы получить оптимальное энергопотребление, разработали систему защиты батареи, систему выкладки солнечных панелей, написали программное обеспечение для контроллера двигателя.

Солнцемобиль SOL этим летом принял участие в соревнованиях солнцемобилей American Solar Challenge в США. По итогам чемпионата Polytech Solar Team стали обладателями приза, который присуждается команде, построившей лучший солнцемобиль среди команд-новичков.

"С дебютным проектом мы выступили достаточно успешно, побывать в топе не удалось, но среди своего уровня показали лучшие результаты. Сейчас мы планируем построить новую машину для участия в мировом чемпионате American Solar Challenge в США, который пройдет через год. Выбираем новые решения, работаем над модификацией корпуса машины, вес которой не будет превышать 200 килограммов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при разработке будут учтены ошибки, которые были допущены во время прошлых соревнований. "Но принципиально нового в строении не будет, так как машина строится по строгому регламенту, определяющему размер, площадь панелей, батарей и так далее. Однако конструкция будет более эффективной", — отметил Касаткин.

Он добавил, что экипаж в солнцемобиле класса Challenge подразумевает участие в гонке одного человека, пилота. "Машине предстоит преодолеть расстояние в три тысячи километров. Средняя скорость у лучших команд – порядка 90 километров в час", — сказал Касаткин.