Студенты СПбПУ построят солнцемобиль для гонок мирового чемпионата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Студенты и аспиранты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого построят солнцемобиль для гонок мирового чемпионата World Solar Challenge в Австралии, сообщил РИА Новости эксперт по технологии, один из разработчиков проекта Иван Касаткин.
Солнцемобиль SOL этим летом принял участие в соревнованиях солнцемобилей American Solar Challenge в США. По итогам чемпионата Polytech Solar Team стали обладателями приза, который присуждается команде, построившей лучший солнцемобиль среди команд-новичков.
"С дебютным проектом мы выступили достаточно успешно, побывать в топе не удалось, но среди своего уровня показали лучшие результаты. Сейчас мы планируем построить новую машину для участия в мировом чемпионате American Solar Challenge в США, который пройдет через год. Выбираем новые решения, работаем над модификацией корпуса машины, вес которой не будет превышать 200 килограммов", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что экипаж в солнцемобиле класса Challenge подразумевает участие в гонке одного человека, пилота. "Машине предстоит преодолеть расстояние в три тысячи километров. Средняя скорость у лучших команд – порядка 90 километров в час", — сказал Касаткин.