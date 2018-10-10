В нацпроекте "Наука" будет предусмотрена возможность грантов для аспирантов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В рамках национального проекта "Наука" планируется запустить дополнительную систему, которая будет ориентирована на грантовую форму и в которой смогут принять участие аспиранты, еще не имеющие степени, сообщил министр науки и высшего образования Михаил Котюков после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы предполагаем в рамках национального проекта ("Наука" — ред.) запустить систему дополнительную, которая будет ориентирована на грантовую форму, но как раз на такие проекты, в которых смогут принять участие аспиранты, еще не имеющие сегодня степени", — сказал Котюков журналистам.

Министр отметил, что в ведущих научных организациях проблемы с зарплатами у молодых ученых "давно уже не существует".

"Если это перспективный молодой, пока еще не научный сотрудник, но подающий большие надежды, то он, находясь в институте, уже является участником реализации различных проектов, поэтому он не только на стипендию аспиранта рассчитывает, но и, соответственно, может рассчитывать на заработную плату от участия в проекте или грантовую часть", — подчеркнул министр.