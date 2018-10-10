Истина в слюне: найден новый способ определения иммунных заболеваний

Иммунитет — главная защита организма. Когда он в норме, человеку не страшны многие болезни. Но если его функции ослабли или нарушены это может привести к очень серьезным нарушениям в организме. На сегодняшний день известен целый ряд заболеваний напрямую связных с нарушениями иммунной системы: ВИЧ- инфекция, диабет, гепатиты, цирроз, аллергия, анемия и многие другие. Кроме того, есть опасность развития аутоиммунных заболеваний, когда сбой иммунитета приводит к тому, что он начинает атаковать сам себя.

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предложили простой и эффективный способ выявления этих заболеваний на начальных стадиях развития.



