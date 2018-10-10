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Наука в университете

Экзоскелеты и новые интерфейсы: ученые учат компьютер читать мысли

(обновлено: 09:11 10.10.2018)
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© Depositphotos / yacobchuk1ЭлектроэнцефалографЭлектроэнцефалограф
© Depositphotos / yacobchuk1
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XX Международная научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2018", организованная при участии Национального исследовательского ядерного института "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), собрала в Москве крупнейших специалистов в области искусственных нейронных сетей, нейробиологии и системной биофизики. Живой интерес участников конференции вызвал доклад научного руководителя Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ Михаила Лебедева о новейших разработках в области создания интерфейса "мозг — компьютер". Ученый рассказал корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" о значении исследований в этой сфере.

—  Михаил Альбертович, что такое интерфейс "мозг — компьютер" и для чего он нужен?

— Это устройство, которое считывает сигналы мозга, как бы читает мысли, и потом отправляет эти сигналы каким-то внешним устройствам. 

Нейроинтерфейс: как законнектиться с искусственным интеллектом
© РИА Новости, Инфографика
Нейроинтерфейс: как законнектиться с искусственным интеллектом
Первая задача интерфейса "мозг — компьютер" – это восстановление моторных функций у парализованных пациентов.

При спинномозговой травме у человека нередко прерывается связь между мозгом и руками и, чаще, ногами. Но мозг остается совершенно нормальным, и он содержит все области, которые могут воспроизводить движение. Поэтому записывая все сигналы мозга, декодируя их и направляя к протезам или стимулируя мышцы самого человека, мы можем восстановить движение. 

Пациенты с латеральным амиотрофическим склерозом полностью парализованы, и они никак не могут общаться с внешним миром, хотя сознание у них работает прекрасно. Им нужны средства коммуникации, поэтому мы считываем сигналы их мозга и подключаем их к компьютеру. Благодаря этому пациенты могут посылать сигналы вовне и общаться с другими людьми.

—  Дают ли новые интерфейсы другие возможности пациентам?

— Да, они помогают устранить различные сенсорные нарушения. К примеру, парализованный человек перестает чувствовать парализованные части тела, вместо этого приходит фантомная боль. Стимулируя мозг, мы, с одной стороны, можем искусственно вызывать потерянное ощущение, а с другой стороны, убирать фантомную боль, которая также связана с нарушениями функций организма. 

Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
Ученые из России и США вернули паралитику способность ходить
Если двигаться дальше, то можно представить, что в какой-то момент эти интерфейсы помогут улучшить функцию мозга даже у здоровых людей.

Уже существуют фирмы, которые говорят: "Мы вас подсоединим к видеоигре", – и так далее. Конечно, это жульничество, поскольку они не записывают настоящие сигналы мозга, а записывают какие-то другие сигналы, связанные с движением тела или с миографической активностью мышц лица. 

Но это то, к чему можно стремиться. Пока такое "улучшение мозга" не нужно здоровому человеку, но я вполне могу представить себе ситуацию в будущем, когда будет модно иметь имплант, подсоединять его к гаджетам и как-то использовать.

—  Вам не кажется это пугающим?

Экзоскелет SuitX Phoenix
© Фото : SuitX
В ЮУрГУ разработали устройство для реабилитации пациентов с травмами ног
— Да, в этом есть некоторая опасность, и сейчас философы и специалисты по этике думают над этими вопросами. Но пока разработка и внедрение таких имплантов — это отдаленная перспектива, даже не завтрашний, а послезавтрашний день.

—  Могут ли исследования интерфейса "мозг — компьютер" дать импульс для развития робототехники?

— Выдающийся физик Ричард Фейнман любил говорить: "Я начну понимать что-то, только когда я смогу это сделать". 

Описать принцип работы интерфейса несложно – подключаем к мозгу, восстанавливаем моторные функции и так далее. Все ясно и понятно. Но реализовать это на практике – совсем другое дело. 

Возникают совершенно новые задачи для робототехников. Скажем, как создать экзоскелет для парализованного пациента. 

Инвалидная коляска, управляемая силой мысли (GIF)
Инвалидная коляска, управляемая силой мысли (GIF)
В настоящее время полностью парализованного больного пока нельзя поместить в экзоскелет. Робототехника еще к этому не готова – человек слишком тяжелый, и балансировать его вес в вертикальном положении очень сложно. 

Но уже есть экзоскелеты для пациентов с парализованными ногами, они пользуются при ходьбе костылями и прекрасно реабилитируются. При ходьбе такого пациента внешне почти не отличить от здорового человека. И мы видим, как при решении этой задачи разные научные дисциплины сходятся воедино, дают друг другу импульс для развития, полезного и взаимовыгодного обмена. 

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