В ДГТУ создали слуховой аппарат, преобразующий звук в тактильные ощущения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен – РИА Новости. Студенты Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону разработали слуховой аппарат для людей с глухотой, который преобразует звук в тактильные ощущения, сообщает пресс-служба вуза.

По их данным, инновация позволяет без хирургического вмешательства человеку, лишенному физиологической возможности слышать, уверенно различать звуки. Сегодня на медицинском рынке существуют косвенные аналоги устройства, однако они уведомляют человека только о наличии звука, но не предоставляют каких-либо его характеристик.

"В нашем аппарате реализован специальный алгоритм, который позволяет передавать все характеристики звука без искажений, преобразуя звуковую информацию в тактильные ощущения. Таким образом, даже люди, которые совсем лишены слуха, смогут чувствовать и анализировать окружающие звуки через кожу, а также определять их источники. К примеру, различать, когда открылась форточка, когда прозвенел звонок и так далее", — сказал разработчик аппарата студент Илья Коренец.

Инновация уже успешно прошла первые испытания и сейчас представлена на конкурс-смотр изобретателей "Донская сборка.2018".