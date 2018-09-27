В ДГТУ создали слуховой аппарат, преобразующий звук в тактильные ощущения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен – РИА Новости. Студенты Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону разработали слуховой аппарат для людей с глухотой, который преобразует звук в тактильные ощущения, сообщает пресс-служба вуза.
По их данным, инновация позволяет без хирургического вмешательства человеку, лишенному физиологической возможности слышать, уверенно различать звуки. Сегодня на медицинском рынке существуют косвенные аналоги устройства, однако они уведомляют человека только о наличии звука, но не предоставляют каких-либо его характеристик.
Инновация уже успешно прошла первые испытания и сейчас представлена на конкурс-смотр изобретателей "Донская сборка.2018".