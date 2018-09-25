Ученые выяснили, как глисты могут помочь в лечении аутоиммунных заболеваний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Ученые разрабатывают препарат на основе производных гельминтов (глистов), который в перспективе позволит победить более 80 аутоиммунных заболеваний, в том числе красную волчанку и рассеянный склероз, сообщает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где завершилась работа международной образовательной Академии по аутоиммунитету (SPBAA-2018).
По оценке ученых, новый препарат позволит победить более 80 аутоиммунных заболеваний, которые затрагивают здоровье около 20% населения планеты, в том числе системную красную волчанку, рассеянный склероз и ревматоидный артрит.
В 2016 году коллектив ученых СПбГУ под руководством Шенфельда выиграл грант правительства России, что позволило годом позже открыть в вузе лабораторию мозаики аутоиммунитета. Сегодня, как рассказал заместитель руководителя лаборатории и заведующий кафедрой патологии СПбГУ Леонид Чурилов, исследования ведутся в трех направлениях: в области изучения рассеянного склероза, аутоиммунных болезней щитовидной железы, а также саркоидоза, дополняется в сообщении.