Ученые выяснили, как глисты могут помочь в лечении аутоиммунных заболеваний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Ученые разрабатывают препарат на основе производных гельминтов (глистов), который в перспективе позволит победить более 80 аутоиммунных заболеваний, в том числе красную волчанку и рассеянный склероз, сообщает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где завершилась работа международной образовательной Академии по аутоиммунитету (SPBAA-2018).

"Сейчас создается молекула, основанная на производных гельминтов — глистов. Гельминты живут в нашем теле и не хотят его убивать, одновременно они воюют с иммунной системой, но не уничтожая, а регулируя ее. Увидев это свойство, мы начали учиться у них и смогли выделить продукты гельминтов, которые в будущем позволят создать лекарство, модулирующее иммунную систему и помогающее бороться с аутоиммунными заболеваниями", — рассказал руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича (Израиль), профессор Иегуда Шенфельд, слова которого приводит университет.

По оценке ученых, новый препарат позволит победить более 80 аутоиммунных заболеваний, которые затрагивают здоровье около 20% населения планеты, в том числе системную красную волчанку, рассеянный склероз и ревматоидный артрит.

"На данный момент новые вещества показали свою эффективность в экспериментах на животных, поэтому следующим шагом ученых станет проведение испытаний на людях", — отмечается в сообщении СПбГУ.

В 2016 году коллектив ученых СПбГУ под руководством Шенфельда выиграл грант правительства России, что позволило годом позже открыть в вузе лабораторию мозаики аутоиммунитета. Сегодня, как рассказал заместитель руководителя лаборатории и заведующий кафедрой патологии СПбГУ Леонид Чурилов, исследования ведутся в трех направлениях: в области изучения рассеянного склероза, аутоиммунных болезней щитовидной железы, а также саркоидоза, дополняется в сообщении.