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Наука в университете

Тихомиров: сотрудничество МИФИ с японскими вузами обогатит науку двух стран

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© Фото : пресс-служба НИЯУ МИФИЗаместитель директора ИЯФиТ НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров со студентамиЗаместитель директора ИЯФиТ НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров со студентами
© Фото : пресс-служба НИЯУ МИФИ

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) активно развивает программы обмена студентами с зарубежными вузами. Успешным примером такого взаимодействия стало сотрудничество с Токийским университетом технологий. Оно проходит в рамках пятилетней "Российско-японской программы развития человеческих ресурсов в области технологии-лидеров в здравоохранении, медицинской промышленности, ядерной и энергетической промышленности", которая стартовала в 2017 году. О целях и практике сотрудничества с японскими партнерами корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия cегодня" рассказал куратор программы, заместитель директора Института ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

—  Георгий Валентинович, с чего началось взаимодействие МИФИ с Токийским университетом технологий?

— Мы сотрудничаем с разными японскими вузами, в том числе и с этим. Токийский университет технологий — один из ведущих технических вузов Японии, и нам особенно приятно, что за последние десятилетия у нас сложились дружеские отношения. 

Наше взаимодействие началось в 1990-х годах и, после небольшой паузы, было возобновлено в 2015 году, когда мы подписали очередной меморандум о сотрудничестве. После этого, на фоне улучшения отношений между Японией и Россией, мы попробовали сформулировать совместный проект. Нашим партнерам удалось получить от правительства Японии финансирование стажировок студентов и преподавателей – японских в России и российских в Японии. Была создана "Российско-японская программа развития человеческих ресурсов в области технологии-лидеров в здравоохранении, медицинской промышленности, ядерной и энергетической промышленности".

Студенты на лекции. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В качестве партнеров по этой программе Токийский институт технологии выбрал МГУ им М. В. Ломоносова (в области здравоохранения и медицинской промышленности) и НИЯУ МИФИ (в области ядерной энергетики). 

—  Как проходит обмен студентами?

— Наши студенты магистратуры и аспиранты проходят в Токийском институте технологий стажировки продолжительностью в две недели или три месяца. К нам, соответственно, приезжают студенты из Японии. Отбор участников программы проводится на конкурсной основе.

Первые поездки по обмену прошли в 2017 году. Мы посетили японские лаборатории, познакомились с профессорами и высказали пожелания, с кем бы мы хотели сотрудничать. Со своей стороны у себя, в ИЯФиТе, мы также предоставляем зарубежным коллегам возможность выбора. 

На днях японские студенты приехали к нам уже во второй раз – четверо на двухнедельную стажировку и один — на трехмесячную. Они распределились по четырем лабораториям. 

© Фото : пресс-служба НИЯУ МИФИЯпонские студенты в НИЯУ МИФИ
© Фото : пресс-служба НИЯУ МИФИ
Японские студенты в НИЯУ МИФИ

В рамках визитов в формате мини-конференций проходят российско-японские форумы, где студенты и преподаватели из обеих стран обмениваются презентациями о своих лабораториях и научной работе. 

  В чем, на ваш взгляд, смысл подобного обмена?

— Наши японские партнеры ожидают, что программа сотрудничества поможет им привлечь внимание своих студентов к здравоохранению, медицинской, ядерной и энергетической промышленности как к перспективным для Японии направлениям. 

Подобный обмен учащимися вполне соответствует и нашей работе по программе повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100" и ведется в рамках развития международной активности НИЯУ МИФИ. Такого рода проекты также очень полезны для модернизации магистратуры и аспирантуры нашего вуза.

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Вообще, академическая мобильность очень важна для становления будущего исследователя. Она дает ему стимул к углубленному изучению не только своей специальности и зарубежных разработок в этой сфере, но и иностранного языка, ведь рабочий язык программы — английский.

—  Что интересует японцев в первую очередь? Можно предположить, что это темы, связанные с Фукусимой, с безопасностью атомной энергетики…

— Да, конечно, тема ликвидация последствий на АЭС "Фукусима-1" в Японии остается актуальной, и мы сотрудничаем по этой проблеме и за рамками программы обмена студентами. 

В прошлом году наши ученые приняли участие в российско-японском семинаре по проблемам Фукусимы. Мы увидели, что японские ученые и инженеры прошли значительный путь по ликвидации последствий катастрофы. Они провели большую работу с пострадавшими блоками и закрыли колпаками разрушенные реакторы. В то же время проблема мониторинга, контроля радиационной обстановки пока решена не до конца. 

Российский коллайдер: как ученые готовят "большой взрыв" в Дубне
© Nuclotron-based Ion Collider fAcilityNICA – комплекс, с помощью которого станет возможным изучение свойств материи, из которой "сделана" наша Вселенная.

На фото: схема строящегося комплекса NICA.

Схема ускорительного комплекса проекта NICA
© Nuclotron-based Ion Collider fAcility
NICA – комплекс, с помощью которого станет возможным изучение свойств материи, из которой "сделана" наша Вселенная.

На фото: схема строящегося комплекса NICA.

© РИА Новости / Сергей ПятаковВ рамках строительства комплекса в Дубне создается многоцелевой детектор - MPD. Он будет расположен в точке столкновения пучков коллайдера NICA.

На фото: физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).

Multi-Purpose Detector (макет)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В рамках строительства комплекса в Дубне создается многоцелевой детектор - MPD. Он будет расположен в точке столкновения пучков коллайдера NICA.

На фото: физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).

© РИА Новости / Сергей ПятаковMPD - уникальная экспериментальная установка, сравнимая с детекторами на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Она призвана помочь разгадать загадки экстремальных плотностей и температур, физики адронов, ядерной и атомной физики, биофизики и астрофизики.

На фото: физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).

Макет Multi-Purpose Detector (MPD)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
MPD - уникальная экспериментальная установка, сравнимая с детекторами на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Она призвана помочь разгадать загадки экстремальных плотностей и температур, физики адронов, ядерной и атомной физики, биофизики и астрофизики.

На фото: физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).

© РИА Новости / Сергей ПятаковЧасть комплекса NICA уже готова и функционирует: детектор BM@N (барионная материя на "Нуклотроне") запущен в начале 2018 года. С помощью BM@N исследуют взаимодействие составляющих атомного ядра.

На фото: горизонтальный фокусирующий магнит СП-57 и ионопровод BM@N.

Горизонтальный фокусирующий магнит СП-57 и ионопровод BM@N
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Часть комплекса NICA уже готова и функционирует: детектор BM@N (барионная материя на "Нуклотроне") запущен в начале 2018 года. С помощью BM@N исследуют взаимодействие составляющих атомного ядра.

На фото: горизонтальный фокусирующий магнит СП-57 и ионопровод BM@N.

© РИА Новости / Сергей ПятаковВ проекте NICA участвуют ученые более 300 ученых из 70 институтов 32 стран мира. С вводом в строй новых элементов ускорительного комплекса NICA число участников проекта возрастет в несколько раз.

На фото: участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов.

Участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В проекте NICA участвуют ученые более 300 ученых из 70 институтов 32 стран мира. С вводом в строй новых элементов ускорительного комплекса NICA число участников проекта возрастет в несколько раз.

На фото: участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов.

© РИА Новости / Серей ПятаковВоссоздать в лаборатории процессы, происходившие во Вселенной на разных стадиях ее эволюции, ученые смогут при помощи современных ускорителей.

На фото: подготовка к электрическим испытаниям магнита.

Подготовка к электрическим испытаниям магнита
© РИА Новости / Серей Пятаков
Воссоздать в лаборатории процессы, происходившие во Вселенной на разных стадиях ее эволюции, ученые смогут при помощи современных ускорителей.

На фото: подготовка к электрическим испытаниям магнита.

© РИА Новости / Сергей Пятаков После того, как NICA будет запущен, ученые планируют выяснить, как происходило образование протонов и нейтронов во время Большого взрыва, а также больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий.

На фото: криостат сверхпроводящего магнита типа "Нуклотрон".

Криостат сверхпроводящего магнита типа Нуклотрон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
После того, как NICA будет запущен, ученые планируют выяснить, как происходило образование протонов и нейтронов во время Большого взрыва, а также больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий.

На фото: криостат сверхпроводящего магнита типа "Нуклотрон".

© РИА Новости / Сергей ПятаковУчёные смогут воссоздать в лабораторных условиях кварк-глюонную плазму - особое состояние, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

На фото: квадрупольный магнит типа "Нуклотрон".

Квадрупольный магнит типа Нуклотрон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Учёные смогут воссоздать в лабораторных условиях кварк-глюонную плазму - особое состояние, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

На фото: квадрупольный магнит типа "Нуклотрон".

© РИА Новости / Сергей ПятаковВ перспективе это знание может дать человечеству новый вид энергии, который составит серьезную конкуренцию ядерной энергетике.

На фото: cлева – времяпролетная система ToF-700, справа – одна из двух дрейфовых камер установки BM@N.

Времяпролетная система ToF-700 и дрейфовая камера установки BM@N
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В перспективе это знание может дать человечеству новый вид энергии, который составит серьезную конкуренцию ядерной энергетике.

На фото: cлева – времяпролетная система ToF-700, справа – одна из двух дрейфовых камер установки BM@N.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПосле шлифовки стен здесь будет установлен коллайдер.Помещение для коллайдера
© РИА Новости / Сергей Пятаков
После шлифовки стен здесь будет установлен коллайдер.
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Другая проблема состоит в поисках способа безопасного удаления из реактора "кориума" — смеси ядерного топлива с бетоном и металлическими частями, которая образовалась во время аварии при расплавлении активной зоны реактора. 

Японские ученые обсуждают с нашими исследователями пути совместного решения этих задач. В МИФИ есть сильные разработки в области детекторов для мониторинга, и мы могли бы предложить зарубежным коллегам свои разработки.

Кроме того, японских исследователей интересуют перспективы развития ядерных технологий. Неслучайно для прохождения практики в нашем институте они выбрали такие направления, как радиационное материаловедение, рентгеноструктурный анализ материалов, радиодетекторы, прецизионное моделирование инновационных ядерных установок и разработка тренажеров для АЭС.

—  Какой эффект вы видите от недавних стажировок студентов ИЯФиТ в Японии?

— Наши студенты приобрели колоссальный опыт. Они расширили свой кругозор и получили стимул изучать английский язык и заниматься профессиональным развитием. 

Например, наш аспирант Антон Смирнов, который сейчас активно участвует в приеме японской делегации, в прошлом году сам проходил двухнедельную стажировку в Японии. Там он хорошо зарекомендовал себя, и наши партнеры согласовали его кандидатуру на следующую трехмесячную поездку. Можно считать это элементом развития его карьеры. Пример Антона показывает и другим ребятам, что все возможно. 

В этом году мы получили около десяти заявок от студентов на участие в программе, и те кого не выбрали, в следующий раз постараются получше представлять свои кандидатуры, это полезно для их развития. Мне кажется, что мы находимся в начале большого интересного пути. 

—  Японские методы преподавания отличаются от российских?

— В этом году японцы приехали к нам уже второй раз. В первый раз мы начали с экскурсионных лекций, но японцы нас скорректировали: "Нет-нет, нам это неинтересно. Нам нужна индивидуальная работа в лаборатории". Когда наши ребята поехали в Японию, местный подход к стажировке также показался им непривычным: в лаборатории их бросили, как щенят в воду, и сказали: "Делайте вот это". 

В то же время, в этой самостоятельности есть и полезное зерно. Опыт незнакомого образовательного процесса обогащает обе стороны, нам есть чему поучиться друг у друга.

Как поступить в российский вуз
© РИА Новости, Инфографика
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
 Какие сложности приходится решать в процессе совместной работы?

— Когда к нам приезжает иностранный студент, мы, как правило, не знаем уровень его подготовки. С одной стороны, мы боимся испугать его сложными заданиями, а с другой стороны, чрезмерно упрощая задания, боимся, наоборот, уронить свое реноме. Но этим и хороши очные стажировки – можно прямо в процессе занятий корректировать работу под реальный уровень подготовки студента. Обратная связь, которую мы получаем от кураторов программы из Японии, показывает, что мы все делаем правильно.

—  Как вы предполагаете развивать сотрудничество с Токийским университетом технологий?

— Конечно, цель нашей совместной программы состоит не только в поездках. Мы хотим сформулировать общие проекты и подать совместные заявки на гранты Российского научного фонда с участием студентов. В идеале это позволит студентам участвовать в совместной научной работе, которая может обогатить Россию и Японию с точки зрения развития технологий. 

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