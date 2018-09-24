Тихомиров: сотрудничество МИФИ с японскими вузами обогатит науку двух стран

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) активно развивает программы обмена студентами с зарубежными вузами. Успешным примером такого взаимодействия стало сотрудничество с Токийским университетом технологий. Оно проходит в рамках пятилетней "Российско-японской программы развития человеческих ресурсов в области технологии-лидеров в здравоохранении, медицинской промышленности, ядерной и энергетической промышленности", которая стартовала в 2017 году. О целях и практике сотрудничества с японскими партнерами корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия cегодня" рассказал куратор программы, заместитель директора Института ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

— Георгий Валентинович, с чего началось взаимодействие МИФИ с Токийским университетом технологий?

— Мы сотрудничаем с разными японскими вузами, в том числе и с этим. Токийский университет технологий — один из ведущих технических вузов Японии, и нам особенно приятно, что за последние десятилетия у нас сложились дружеские отношения.

Наше взаимодействие началось в 1990-х годах и, после небольшой паузы, было возобновлено в 2015 году, когда мы подписали очередной меморандум о сотрудничестве. После этого, на фоне улучшения отношений между Японией и Россией, мы попробовали сформулировать совместный проект. Нашим партнерам удалось получить от правительства Японии финансирование стажировок студентов и преподавателей – японских в России и российских в Японии. Была создана "Российско-японская программа развития человеческих ресурсов в области технологии-лидеров в здравоохранении, медицинской промышленности, ядерной и энергетической промышленности".

В качестве партнеров по этой программе Токийский институт технологии выбрал МГУ им М. В. Ломоносова (в области здравоохранения и медицинской промышленности) и НИЯУ МИФИ (в области ядерной энергетики).

— Как проходит обмен студентами?

— Наши студенты магистратуры и аспиранты проходят в Токийском институте технологий стажировки продолжительностью в две недели или три месяца. К нам, соответственно, приезжают студенты из Японии. Отбор участников программы проводится на конкурсной основе.

Первые поездки по обмену прошли в 2017 году. Мы посетили японские лаборатории, познакомились с профессорами и высказали пожелания, с кем бы мы хотели сотрудничать. Со своей стороны у себя, в ИЯФиТе, мы также предоставляем зарубежным коллегам возможность выбора.

На днях японские студенты приехали к нам уже во второй раз – четверо на двухнедельную стажировку и один — на трехмесячную. Они распределились по четырем лабораториям.

© Фото : пресс-служба НИЯУ МИФИ Японские студенты в НИЯУ МИФИ © Фото : пресс-служба НИЯУ МИФИ Японские студенты в НИЯУ МИФИ

В рамках визитов в формате мини-конференций проходят российско-японские форумы, где студенты и преподаватели из обеих стран обмениваются презентациями о своих лабораториях и научной работе.

— В чем, на ваш взгляд, смысл подобного обмена?

— Наши японские партнеры ожидают, что программа сотрудничества поможет им привлечь внимание своих студентов к здравоохранению, медицинской, ядерной и энергетической промышленности как к перспективным для Японии направлениям.

Подобный обмен учащимися вполне соответствует и нашей работе по программе повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100" и ведется в рамках развития международной активности НИЯУ МИФИ. Такого рода проекты также очень полезны для модернизации магистратуры и аспирантуры нашего вуза.

Вообще, академическая мобильность очень важна для становления будущего исследователя. Она дает ему стимул к углубленному изучению не только своей специальности и зарубежных разработок в этой сфере, но и иностранного языка, ведь рабочий язык программы — английский.

— Что интересует японцев в первую очередь? Можно предположить, что это темы, связанные с Фукусимой, с безопасностью атомной энергетики…

— Да, конечно, тема ликвидация последствий на АЭС "Фукусима-1" в Японии остается актуальной, и мы сотрудничаем по этой проблеме и за рамками программы обмена студентами.

В прошлом году наши ученые приняли участие в российско-японском семинаре по проблемам Фукусимы. Мы увидели, что японские ученые и инженеры прошли значительный путь по ликвидации последствий катастрофы. Они провели большую работу с пострадавшими блоками и закрыли колпаками разрушенные реакторы. В то же время проблема мониторинга, контроля радиационной обстановки пока решена не до конца.

Другая проблема состоит в поисках способа безопасного удаления из реактора "кориума" — смеси ядерного топлива с бетоном и металлическими частями, которая образовалась во время аварии при расплавлении активной зоны реактора.

Японские ученые обсуждают с нашими исследователями пути совместного решения этих задач. В МИФИ есть сильные разработки в области детекторов для мониторинга, и мы могли бы предложить зарубежным коллегам свои разработки.

Кроме того, японских исследователей интересуют перспективы развития ядерных технологий. Неслучайно для прохождения практики в нашем институте они выбрали такие направления, как радиационное материаловедение, рентгеноструктурный анализ материалов, радиодетекторы, прецизионное моделирование инновационных ядерных установок и разработка тренажеров для АЭС.

— Какой эффект вы видите от недавних стажировок студентов ИЯФиТ в Японии?

— Наши студенты приобрели колоссальный опыт. Они расширили свой кругозор и получили стимул изучать английский язык и заниматься профессиональным развитием.

Например, наш аспирант Антон Смирнов, который сейчас активно участвует в приеме японской делегации, в прошлом году сам проходил двухнедельную стажировку в Японии. Там он хорошо зарекомендовал себя, и наши партнеры согласовали его кандидатуру на следующую трехмесячную поездку. Можно считать это элементом развития его карьеры. Пример Антона показывает и другим ребятам, что все возможно.

В этом году мы получили около десяти заявок от студентов на участие в программе, и те кого не выбрали, в следующий раз постараются получше представлять свои кандидатуры, это полезно для их развития. Мне кажется, что мы находимся в начале большого интересного пути.

— Японские методы преподавания отличаются от российских?

— В этом году японцы приехали к нам уже второй раз. В первый раз мы начали с экскурсионных лекций, но японцы нас скорректировали: "Нет-нет, нам это неинтересно. Нам нужна индивидуальная работа в лаборатории". Когда наши ребята поехали в Японию, местный подход к стажировке также показался им непривычным: в лаборатории их бросили, как щенят в воду, и сказали: "Делайте вот это".

В то же время, в этой самостоятельности есть и полезное зерно. Опыт незнакомого образовательного процесса обогащает обе стороны, нам есть чему поучиться друг у друга.

— Когда к нам приезжает иностранный студент, мы, как правило, не знаем уровень его подготовки. С одной стороны, мы боимся испугать его сложными заданиями, а с другой стороны, чрезмерно упрощая задания, боимся, наоборот, уронить свое реноме. Но этим и хороши очные стажировки – можно прямо в процессе занятий корректировать работу под реальный уровень подготовки студента. Обратная связь, которую мы получаем от кураторов программы из Японии, показывает, что мы все делаем правильно.

— Как вы предполагаете развивать сотрудничество с Токийским университетом технологий?

— Конечно, цель нашей совместной программы состоит не только в поездках. Мы хотим сформулировать общие проекты и подать совместные заявки на гранты Российского научного фонда с участием студентов. В идеале это позволит студентам участвовать в совместной научной работе, которая может обогатить Россию и Японию с точки зрения развития технологий.