Ученые придумали, как отказаться от тестирования протезов на животных

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" совместно с коллегами из Технического университета Дортмунда (Германия) разработали технологию тестирования ортопедических имплантатов без участия подопытных животных, следует из статьи в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.
"Ученые из Центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Технического университета Дортмунда разработали технологию, позволяющую прогнозировать износ материала протеза в условиях механической нагрузки в среде, приближенной к реальной", — говорится в публикации.
"Мы предоставили материал и предложили использование синтетической плазмы, а наши коллеги из Технического университета Дортмунда разработали технологию усталостных испытаний и провели эксперимент на своем оборудовании", – приводятся в публикации слова Федора Сенатова, научного сотрудника Центра композиционных материалов.
В ходе исследования ученые оценили, как новый материал работал в условиях, имитирующих нагрузки бедренной и большой берцовой костей, то есть циклической и статической.
Представитель исследовательской группы Технического университета Дортмунда Марина Князева заявила, что испытания на животных не только сомнительны с точки зрения этики, но и малоэффективны.
"Наша технология позволит сравнивать сразу несколько материалов, не тестируя ни один из них на животных. Однако когда будет найден наиболее оптимальный материал из списка, его потребуется тестировать уже in vivo – в живых организмах. Это обуславливается, прежде всего, необходимостью проверить биосовместимость материала, а также его ортопедические параметры – ведь у пациентов могут встретиться самые разные особенности опорно-двигательного аппарата", – объяснил Сенатов.