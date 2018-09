Ученые придумали, как отказаться от тестирования протезов на животных

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" совместно с коллегами из Технического университета Дортмунда (Германия) разработали технологию тестирования ортопедических имплантатов без участия подопытных животных, следует из статьи в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

"Ученые из Центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Технического университета Дортмунда разработали технологию, позволяющую прогнозировать износ материала протеза в условиях механической нагрузки в среде, приближенной к реальной", — говорится в публикации.

Раньше имплантаты для проверки показателей износа приходилось примерно на полгода вживлять в тела подопытных животных. Теперь вместо этого можно будет использовать синтезированную жидкость, имитирующую плазму человеческой крови, и высокотехнологичную сервогидравлическую установку.

"Мы предоставили материал и предложили использование синтетической плазмы, а наши коллеги из Технического университета Дортмунда разработали технологию усталостных испытаний и провели эксперимент на своем оборудовании", – приводятся в публикации слова Федора Сенатова, научного сотрудника Центра композиционных материалов.

В ходе исследования ученые оценили, как новый материал работал в условиях, имитирующих нагрузки бедренной и большой берцовой костей, то есть циклической и статической.

Представитель исследовательской группы Технического университета Дортмунда Марина Князева заявила, что испытания на животных не только сомнительны с точки зрения этики, но и малоэффективны.

При этом о полном отказе от лабораторных животных говорить пока рано.

"Наша технология позволит сравнивать сразу несколько материалов, не тестируя ни один из них на животных. Однако когда будет найден наиболее оптимальный материал из списка, его потребуется тестировать уже in vivo – в живых организмах. Это обуславливается, прежде всего, необходимостью проверить биосовместимость материала, а также его ортопедические параметры – ведь у пациентов могут встретиться самые разные особенности опорно-двигательного аппарата", – объяснил Сенатов.