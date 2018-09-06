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Наука в университете

Просто спирт и вода: российские ученые испытали двигатель для наноспутников

(обновлено: 18:52 06.09.2018)
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© Fotolia / davit85Огонь, возникший в результате химических опытовОгонь, возникший в результате химических опытов
© Fotolia / davit85
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САМАРА, 6 сен – РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали прототип двигательной установки для наноспутника, работающий на водно-спиртовой смеси, сообщает в четверг пресс-служба вуза.

"Ученые межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета представили прототип двигательной установки для маневрирующего наноспутника SamSat-M… В качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта", — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, свой выбор разработчики объяснили тем, что малая молекулярная массы воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования, а добавление спирта — порядка 40% смеси — предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах. По словам ученых, такая смесь безопасна, так как не содержит самовоспламеняющихся компонентов, не токсична и не наносит экологического ущерба.

Отмечается, что подобным двигателем можно оснащать любой космический аппарат формата CubeSat. Использование двигательной установки значительно расширяет возможности космических аппаратов нанокласса. В составе группировки в космическом пространстве они могут решать прикладные задачи, что невозможно сделать одиночным космическим аппаратом. Так, группировка наноспутников может изучать геофизические поля, термосферу и ионосферу Земли для прогнозирования стихийных бедствий, выявлять астероидную опасность, инспектировать состояние космических аппаратов в космосе.

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© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров.
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© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
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© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека.
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Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений.
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Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий.
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© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
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По данным пресс-службы, в настоящий момент ученые Самарского университета разработали полный комплект конструкторской документации и изготовили прототип двигательной установки на водно-спиртовой смеси. Сейчас в вузе проходят испытания прототипа двигателя с целью выявления недостатков для последующей доработки. Параллельно с этим коллектив межвузовской кафедры космических исследований проектирует экспериментальный наноспутник для проведения летно-конструкторских испытаний.

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