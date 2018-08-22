"Сладкая жизнь": ученые выяснили, как лучше получать "природный сахар"

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) придумали, как существенно улучшить производство фруктозы (часто называемой "природным сахаром") за счет применения ферментов инулиназ. Данные исследования опубликованы в International Journal of Biological Macromolecules.
Инулиназы расщепляют инулин и другие фруктозосодержащие полимеры до фруктозы, воздействуя на гликозидные связи. Инулиназа широко распространена среди высших растений и микроорганизмов. Этот фермент может применяться для получения фруктозы из топинамбура, георгина, девясила, цикория, одуванчика, лопуха.
Сиропы с высоким содержанием фруктозы широко востребованы в кондитерской промышленности и при профилактике сахарного диабета, кариеса и ожирения. Развитие производства сиропов требует новых эффективных катализаторов, например, ферментов вроде инулиназы.
На смену классическим пестицидам (химическим препаратам для борьбы с болезнями и вредителями) приходят экологически чистые биопестициды, способные бороться с большинством опасных бактерий. Эти вещества безопасны для людей и животных и биоразлагаемы.
На фото: возбудитель болезни растений "серая гниль" под микроскопом.
Для того чтобы обеспечить биопестициду максимальный контакт с растением, ученые разработали специальную оболочку для молекул препарата. Улучшенное взаимодействие биопестицида с растением позволит снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции.
На фото: капли воды под увеличением стереомикроскопа.
Летучие мыши играют значительную роль в сельском и лесном хозяйстве, контролируя численность крупных насекомых-вредителей. В последние десятилетия численность летучих мышей заметно сократилась из-за распространения опасного заболевания - «синдрома белого носа», и тюменские ученые совместно с чешскими коллегами работают над исследованием этого заболевания.
На фото: кольцевание летучих мышей на орнитологической станции.
Специалисты также исследуют клещей и насекомых, живущих на теле летучих мышей. На следующем этапе это поможет оценить участие рукокрылых в циркуляции возбудителей опасных заболеваний, передающихся сельскохозяйственным животным и человеку.
На фото: муха-кровососка летучих мышей, семейство Nycteribiidae.
Экологическое состояние почвы влияет на урожайность сельскохозяйственных культур, поэтому изучение почвенного здоровья - неотъемлемая часть исследований ученых. В лаборатории производится оценка биологической активности почв по качественно-количественной характеристике энзимов (продуктов метаболизма микробиоты).
На фото: сотрудница питомника растений высаживает рассаду.
Устойчивость растений к негативному воздействию факторов окружающей среды достигается многократным отбором ценных форм из популяций. Новый исходный материал для селекции ученые получают с использованием ранее неизученных химических мутагенов.
На фото: опытный полигон изучения генетического разнообразия культурных растений, расположенный на биостанции ТюмГУ "Озеро Кучак".
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Ученые ВГУ изучили ее активность в условиях различного микроокружения, применив метод иммобилизации – ограничения степеней свободы фермента путем связывания с нерастворимыми полимерами при сохранении каталитических свойств.
"Мы доказали, что инулиназы могут успешно выступать катализаторами для промышленного получения фруктозных сиропов из растительного сырья", ‒ сообщила доцент кафедры биофизики и биотехнологии ВГУ Марина Холявка.
По ее словам, авторы оптимизировали методику иммобилизации фермента с сохранением до 80% первоначальной каталитической активности энзима. Кроме того, ученые создали математические модели (зависимости активности инулиназы от температуры, концентрации инулина и ионов водорода) для прогнозирования характеристик энзима в реакционной среде.
Ученые также планируют провести заводские испытания процессов культивирования микроорганизмов и очистки фермента в промышленных масштабах.
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