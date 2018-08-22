"Сладкая жизнь": ученые выяснили, как лучше получать "природный сахар"

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) придумали, как существенно улучшить производство фруктозы (часто называемой "природным сахаром") за счет применения ферментов инулиназ. Данные исследования опубликованы в International Journal of Biological Macromolecules.

Инулиназы расщепляют инулин и другие фруктозосодержащие полимеры до фруктозы, воздействуя на гликозидные связи. Инулиназа широко распространена среди высших растений и микроорганизмов. Этот фермент может применяться для получения фруктозы из топинамбура, георгина, девясила, цикория, одуванчика, лопуха.

Сиропы с высоким содержанием фруктозы широко востребованы в кондитерской промышленности и при профилактике сахарного диабета, кариеса и ожирения. Развитие производства сиропов требует новых эффективных катализаторов, например, ферментов вроде инулиназы.

Ученые ВГУ изучили ее активность в условиях различного микроокружения, применив метод иммобилизации – ограничения степеней свободы фермента путем связывания с нерастворимыми полимерами при сохранении каталитических свойств.

"Мы доказали, что инулиназы могут успешно выступать катализаторами для промышленного получения фруктозных сиропов из растительного сырья", ‒ сообщила доцент кафедры биофизики и биотехнологии ВГУ Марина Холявка.

По ее словам, авторы оптимизировали методику иммобилизации фермента с сохранением до 80% первоначальной каталитической активности энзима. Кроме того, ученые создали математические модели (зависимости активности инулиназы от температуры, концентрации инулина и ионов водорода) для прогнозирования характеристик энзима в реакционной среде.

Ученые также планируют провести заводские испытания процессов культивирования микроорганизмов и очистки фермента в промышленных масштабах.