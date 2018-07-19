Хватов: создание нейрокомпьютерного интерфейса невозможно без психологов

Почему "наука о душе" становится точной дисциплиной? Нужен ли в городском хозяйстве специалист по поведению водителей и пешеходов? Правда ли, что открытия в области искусственного интеллекта делаются на стыке психологии, программирования и этики? Что делают психологи, чтобы приблизить наступление новой технологической эры? Об этом корреспондент "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" поговорил с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Иваном Хватовым.

– Иван Александрович, чем занимается когнитивная психология?

– Она занимается тем, что называется "майнд". В переводе – разум, познавательные процессы. К ним обычно относят память, внимание, восприятие, понимание, мышление, принятие решений.

– Как открытия в психологии отражаются на повседневной жизни человека?

– Отмечу, что из чисто гуманитарной дисциплины она вырастает в науку, которая может предлагать очень конкретные технологии для решения практических задач. Или для выполнения очень конкретных видов деятельности, например, криминалистика, маркетинг, консультирование родителей, спорт, медицина, юриспруденция, транспортная навигация. Это далеко не полный перечень сфер, нуждающихся в помощи психолога.

– Чем же психолог может быть полезен, допустим, для городского архитектора или топографа?

– Вот вы едете на автомобиле по оживленной улице, ищете нужный указатель, знак или дорожную разметку. Но даже не догадываетесь, что именно психолог помогает расположить эту информацию в пространстве таким образом, чтобы она бросалась в глаза, отпечатывалась в сознании и при этом не вызывала негативных ощущений у других водителей и пешеходов.

Или иная ситуация. Мы с коллегами занимаемся разработкой автоматических кормушек для животных. Они нужны людям, которые надолго отлучаются из дома. Специальная программа рассчитает биоритмы животного, его аппетит, проконтролирует выращивание и подачу в лоток кормушки живых личинок или других продуктов. И все это с таким расчетом, чтобы животное их съело.

Вы спросите: а для чего тут психолог? Но чтобы домашний питомец остался доволен, приходится учитывать его обычаи и вкусы, знать его психику.

– Психология в переводе с латыни означает "наука о душе". Есть ли душа у человека? Остается ли она предметом изучения психологов?

– Думаю, что этимология многих терминов давно не совпадает с тем, что они на деле означают. Так получилось и с психологией. По сути дела, она перешла в разряд точных наук, оказалась в одном ряду с физикой, химией, биологией, программированием. Сегодня она базируется на экспериментах, занимается количественно точными закономерностями, использует строгие методы проверки гипотез. В то же время традиционно эта наука работает с анкетными данными, включает тестирование, применяет свои знания в рамках консультирования, групповой и психотерапии.

Естественнонаучная (экспериментальная) и когнитивная психология помогают понять, почему мы принимаем те или иные решения, запоминаем определенные элементы в событиях, которые пережили, обращаем внимание на те или иные процессы. И в дальнейшем используют полученные данные для того, чтобы, например, научиться прогнозировать поведение человека в экстремальных ситуациях.

В перспективе это позволяет написать программу, которая, считывая ряд поведенческих паттернов человека, поможет предсказать его действия на период, порой не превышающий нескольких секунд. Это бывает важно в области подготовки специалистов в областях, связанных с повышенным риском. В этом отношении психология оказывается близкой к программированию, к изучению искусственного интеллекта.

– С интеграцией интеллекта человека и вычислительных машин связывают наступление новой технологической эры, которая резко увеличит производительность умственного труда. Какой вклад внесут психологи в создание "нейронета"?

– Конструирование так называемого нейрокомпьютерного интерфейса невозможно без участия психологов наравне с биологами, инженерами по IT, физиологами, специалистами по этике. Здесь требуется знание психофизиологических и поведенческих параметров человека на высоком уровне, владение языками программирования. Поэтому мы обучаем этому студентов.

Выпускники МГППУ участвуют в создании технологий, которые позволяют с помощью биопотенциалов тела, управлять внешними техническими устройствами. Это может быть компьютер, механическая рука, кресло-каталка, автомобиль. В рамках магистерской программы "Когнитивная психология" и бакалавриата по экспериментальной психологии мы готовим психологов-экспериментаторов, которые смогут получать объективное знание для последующего конструирования различных аппаратов, устройств, технологий.