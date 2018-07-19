Хватов: создание нейрокомпьютерного интерфейса невозможно без психологов

Почему "наука о душе" становится точной дисциплиной? Нужен ли в городском хозяйстве специалист по поведению водителей и пешеходов? Правда ли, что открытия в области искусственного интеллекта делаются на стыке психологии, программирования и этики? Что делают психологи, чтобы приблизить наступление новой технологической эры? Об этом корреспондент "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" поговорил с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Иваном Хватовым.
– Иван Александрович, чем занимается когнитивная психология?
– Она занимается тем, что называется "майнд". В переводе – разум, познавательные процессы. К ним обычно относят память, внимание, восприятие, понимание, мышление, принятие решений.
– Как открытия в психологии отражаются на повседневной жизни человека?
– Чем же психолог может быть полезен, допустим, для городского архитектора или топографа?
– Вот вы едете на автомобиле по оживленной улице, ищете нужный указатель, знак или дорожную разметку. Но даже не догадываетесь, что именно психолог помогает расположить эту информацию в пространстве таким образом, чтобы она бросалась в глаза, отпечатывалась в сознании и при этом не вызывала негативных ощущений у других водителей и пешеходов.
Или иная ситуация. Мы с коллегами занимаемся разработкой автоматических кормушек для животных. Они нужны людям, которые надолго отлучаются из дома. Специальная программа рассчитает биоритмы животного, его аппетит, проконтролирует выращивание и подачу в лоток кормушки живых личинок или других продуктов. И все это с таким расчетом, чтобы животное их съело.
Вы спросите: а для чего тут психолог? Но чтобы домашний питомец остался доволен, приходится учитывать его обычаи и вкусы, знать его психику.
– Психология в переводе с латыни означает "наука о душе". Есть ли душа у человека? Остается ли она предметом изучения психологов?
– Думаю, что этимология многих терминов давно не совпадает с тем, что они на деле означают. Так получилось и с психологией. По сути дела, она перешла в разряд точных наук, оказалась в одном ряду с физикой, химией, биологией, программированием. Сегодня она базируется на экспериментах, занимается количественно точными закономерностями, использует строгие методы проверки гипотез. В то же время традиционно эта наука работает с анкетными данными, включает тестирование, применяет свои знания в рамках консультирования, групповой и психотерапии.
Естественнонаучная (экспериментальная) и когнитивная психология помогают понять, почему мы принимаем те или иные решения, запоминаем определенные элементы в событиях, которые пережили, обращаем внимание на те или иные процессы. И в дальнейшем используют полученные данные для того, чтобы, например, научиться прогнозировать поведение человека в экстремальных ситуациях.
В перспективе это позволяет написать программу, которая, считывая ряд поведенческих паттернов человека, поможет предсказать его действия на период, порой не превышающий нескольких секунд. Это бывает важно в области подготовки специалистов в областях, связанных с повышенным риском. В этом отношении психология оказывается близкой к программированию, к изучению искусственного интеллекта.
– С интеграцией интеллекта человека и вычислительных машин связывают наступление новой технологической эры, которая резко увеличит производительность умственного труда. Какой вклад внесут психологи в создание "нейронета"?
Выпускники МГППУ участвуют в создании технологий, которые позволяют с помощью биопотенциалов тела, управлять внешними техническими устройствами. Это может быть компьютер, механическая рука, кресло-каталка, автомобиль. В рамках магистерской программы "Когнитивная психология" и бакалавриата по экспериментальной психологии мы готовим психологов-экспериментаторов, которые смогут получать объективное знание для последующего конструирования различных аппаратов, устройств, технологий.