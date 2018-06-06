Юров: магистры смогут создавать материалы для биомедицины и энергетики

Для чего проектируются инновационные магистерские программы физического профиля? Какие материалы для биомедицины и энергетики смогут создавать их выпускники? Об этом корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" рассказал директор Института физико-математических наук и информационных технологий, профессор Балтийского федерального университета имени И. Канта Артем Юров.

– Артем Валерьянович, БФУ им. И. Канта объявил о создании нескольких мощных магистратур. Среди них — инновационная магистерская программа "Функциональные наноматериалы и современные технологии". Чем она отличается от аналогов в других учебных заведениях?

– Принципиально – это иная конструкция. У нее четыре главные особенности. Наша программа фокусируется на трех направлениях – на биомедицине, материаловедении, оптике и фотонике. Мы "разбили" ее на два года. Но не пошли столбовой дорогой размазывания лекций по всему курсу, а сконцентрировали их в первых двух семестрах. Поэтому первый год студенты заняты "классической" учебой. А второй – плотно работают в лабораториях, участвуют в стартапах, различных проектах.

Так, если в первом семестре читаются общие курсы для всех, то во втором — начинается специализация. Причем, по трем модулям на выбор. Первый связан с материалами биомедицины, второй с материаловедением в самом широком понимании, включая аддитивные технологии, "умные" материалы. Третий включает оптику, рентгеновскую оптику, фотонику. После первого семестра, выбрав модуль, магистранты продолжают учиться аудиторно. Но, как мы говорим, рядом с приборами.

– Вы подразумеваете научно-технологический парк "Фабрика"?

– В точности так. Именно здесь под крышей бывшей старой обувной фабрики, перестроенной на современный манер, собрались научные лаборатории БФУ им. И. Канта. В одном здании сосредоточены практически все научно-исследовательские проекты наших сотрудников, учащихся. Также и оборудование по всем трем магистральным направлениям располагается "в одном флаконе". Это не учебное оборудование, заметьте. На нем совершаются научные открытия, пишутся статьи в лучшие журналы, получаются премии. Оно дорогое.

– Страх перед дорогой техникой – проблема? Из серии "Не трогай, не крути"?

– Для меня да, но я теоретик. А они, молодые, бесстрашные. Легко включаются в работу на стыке наук, профессий. Подчеркну: на "Фабрике" исследования по всем трем направлениям магистерской программы ведутся параллельно, в одном здании. Сама же "Фабрика" работает в режиме центра коллективного пользования. Хотите увидеть футурошок в стиле Элвина Тоффлера? Милости просим.

– Участвуют магистранты в реальных научных проектах? И если да, то насколько эти проекты востребованы?

– Судите сами. На базе инновационного парка "Фабрика" первокурсники магистратуры в составе многопрофильного коллектива разрабатывают "магнитный пинцет", который представляет собой инструмент нового типа 3D-моделирования тканей и органов. Проект ведут физик Валерия Родионова и биолог, постдок Екатерина Левада.

Другая инновационная разработка – портативный экспресс-рамановский/флуоресцентный спектрометр для исследования процессов испарения капли биологической жидкости. Этой работой руководят Илья Самусев и Игорь Алексеенко.

Со временем оборудование "Фабрики", при налаженном взаимодействии Лаборатории новых магнитных материалов и Лаборатории иммунологии и клеточных биотехнологий вкупе с междисциплинарными разработками групп, позволит создать "натуральную" модель раковой опухоли. Цель – отрабатывать методы диагностики и лечения рака. Причем, не на пациентах или лабораторных животных, а на реальной человеческой ткани. Данный проект находится на острие мировой науки. Первые публикации на эту тему только стали появляться.

– Два года назад университет вошел в Проект 5-100. Это как-то отразилось на работе магистратуры?

– Вот первый семестр для первокурсников. Уже здесь начинается выбор. Допустим, курс "Избранные главы физики твердого тела" может быть как продвинутый, так и "по азам". Это варьируется в зависимости от контингента. Что еще более интересно. Разные куски читаются разными специалистами, активно вовлеченными в содержание. Это в основном приглашенные преподаватели из МИСиС, МГУ, Института структурных материалов в Мадриде. Специалисты из Рима и Праги, из Австралии и Японии. Каждый из них дальше принимает что-то вроде импровизированного экзамена по своему "фрагменту". По окончании курса баллы суммируются, выводится средний.

– Эта часть расписания "звучит" по-английски?

– Да, так как наши подопечные должны слушать лекции профессионалов. Поэтому вместе с науками они интенсивно занимаются языком. В результате реализации программы 5-100 университет должен попадать в международные рейтинги. А в перспективе — в пятерку университетов России, занимающих видные строчки в трех авторитетных мировых рейтингах.

– От чего, по-вашему, это зависит?

– Факторов много, но я выделил бы тот, который можно назвать "духом команды". Сейчас говорю о магистранте. Для него реально зажечься – значит попасть в живую команду играющих, чтобы захотелось играть самому. Есть только один реальный способ, который всегда работает: человека может зажечь только горящий. А для этого надо собрать людей, которые горят. Так, например, почему мальчишки идут играть в футбол? Потому что в него играют их друзья, а не потому, что они в книжке прочитали, что это укрепляет мышцы или вообще полезно.

– Игровой азарт не чужд исследователю?

– Понимаете, наших выпускников ждет тяжелая работа. Когда вас всерьез занимает идея, мозг начинает работать 24 часа в сутки. Причем, независимо от вашей воли. Вы не отдыхаете. Идете ли в театр, меняете ли образ жизни – идея не отпускает. А эффект команды, ее дух снимают или компенсируют в известной мере эти перегрузки. Поэтому мы всегда исходили из правила: чем раньше студент попадает в лабораторию, тем лучше.

– Магистранты имеют шанс участвовать в научных проектах по грантам российских и зарубежных фондов?

– Больше того. Обязательными для успешных слушателей стали научные стажировки в ведущих технологических вузах Европы. В Институте структуры материалов (Италия), Университете страны басков (Испания) или в Гданьском политехническом университете (Польша).