"Ледяной ключ" к тайнам Вселенной: зачем ученые ловят нейтрино в Антарктиде

Чтобы приблизиться к разгадке тайн космоса, ученые-физики превратили лед Антарктиды в гигантский детектор. С его помощью они ищут нейтрино сверхвысоких энергий – следы самых мощных взрывов и катаклизмов Вселенной. Ради этих частиц ученые каждый год на станции Мак-Мёрдо запускают аэростаты, начиненные самой высокотехнологичной аппаратурой. Эксперимент по поиску нейтрино – ANITA – реализуется физиками-исследователями из НИЯУ МИФИ и университета штата Гавайи, НАСА.

Фотолента подготовлена при поддержке Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", участника Проекта 5-100.



