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Университетская наука

"Ледяной ключ" к тайнам Вселенной: зачем ученые ловят нейтрино в Антарктиде

10:3704.05.2018
(обновлено: 11:13 04.05.2018)
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Схема работы детектора ANITA
Вулкан Эребус
Блок радиоантенн ANITA
ANITA-IV
Станция Мак-Мёрдо
Ящик в хижине Роберта Скотта
А. Новиков, научный сотрудник НИЯУ МИФИ
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина На территории Антарктиды нет источников радиоизлучения, что позволяет ученым находить следы нейтрино, которые пролетают через толщу льда. Физики для этого используют мощные радиоантенны, которые похожи по принципам своей работы на обычные радиотелескопы.

На фото: схема работы детектора ANITA.

Схема работы детектора ANITA
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
На территории Антарктиды нет источников радиоизлучения, что позволяет ученым находить следы нейтрино, которые пролетают через толщу льда. Физики для этого используют мощные радиоантенны, которые похожи по принципам своей работы на обычные радиотелескопы.

На фото: схема работы детектора ANITA.

© Фото : из личного архива Александра НовиковаВся поверхность Антарктиды служит ученым природным детектором для фиксации нейтрино, и он может работать без перерывов. Физики исследуют природные и космические феномены с помощью высокоточных антенн ANITA.

На фото: вид на вулкан Эребус.

Вулкан Эребус
© Фото : из личного архива Александра Новикова
Вся поверхность Антарктиды служит ученым природным детектором для фиксации нейтрино, и он может работать без перерывов. Физики исследуют природные и космические феномены с помощью высокоточных антенн ANITA.

На фото: вид на вулкан Эребус.

© Фото : из личного архива Александра НовиковаАнтенна ANITA - это внушительная батарея из радиоприемников. Ее высота - семь метров, а масса около тонны. Аэростат поднимает антенну на высоту в 37 километров, где и регистрирует нейтрино высоких энергий.

На фото: блок радиоантенн ANITA.

Блок радиоантенн ANITA
© Фото : из личного архива Александра Новикова
Антенна ANITA - это внушительная батарея из радиоприемников. Ее высота - семь метров, а масса около тонны. Аэростат поднимает антенну на высоту в 37 километров, где и регистрирует нейтрино высоких энергий.

На фото: блок радиоантенн ANITA.

© Фото : из личного архива Александра НовиковаАэростат позволяет видеть практически весь континент и фиксировать события, которые происходят в сотнях километров от него.

На фото: запуск ANITA-IV (летняя ночь в Антарктиде).

ANITA-IV
© Фото : из личного архива Александра Новикова
Аэростат позволяет видеть практически весь континент и фиксировать события, которые происходят в сотнях километров от него.

На фото: запуск ANITA-IV (летняя ночь в Антарктиде).

© Фото : из личного архива Александра НовиковаВесь цикл исследований ученые проводят почти на полюсе, там, где климатические условия наиболее сложные. После работы они возвращаются на базу Мак-Мёрдо - крупнейшее поселение и исследовательский центр в Антарктиде.

На фото: общий вид станции Мак-Мёрдо с Observation Hill.

Станция Мак-Мёрдо
© Фото : из личного архива Александра Новикова
Весь цикл исследований ученые проводят почти на полюсе, там, где климатические условия наиболее сложные. После работы они возвращаются на базу Мак-Мёрдо - крупнейшее поселение и исследовательский центр в Антарктиде.

На фото: общий вид станции Мак-Мёрдо с Observation Hill.

© Фото : из личного архива Александра НовиковаИсследования Антарктиды имеют столетнюю историю. Рядом со станцией Мак-Мёрдо до сих пор стоит хижина Роберта Скотта (1902 г.) – одного из первооткрывателей самого южного и самого холодного континента Земли.

На фото: ящик в хижине Скотта с запасами лампового масла.

Ящик в хижине Роберта Скотта
© Фото : из личного архива Александра Новикова
Исследования Антарктиды имеют столетнюю историю. Рядом со станцией Мак-Мёрдо до сих пор стоит хижина Роберта Скотта (1902 г.) – одного из первооткрывателей самого южного и самого холодного континента Земли.

На фото: ящик в хижине Скотта с запасами лампового масла.

© Фото : из личного архива Александра НовиковаУченые, исследователи и геологи 12 стран по-прежнему единственные люди, которые приезжают в Антарктиду, чтобы изучить континент и узнать тайны Вселенной.

На фото: А. Новиков, научный сотрудник НИЯУ МИФИ, рядом с флагами России и Австралии – стран участниц исследований Антарктики.

А. Новиков, научный сотрудник НИЯУ МИФИ
© Фото : из личного архива Александра Новикова
Ученые, исследователи и геологи 12 стран по-прежнему единственные люди, которые приезжают в Антарктиду, чтобы изучить континент и узнать тайны Вселенной.

На фото: А. Новиков, научный сотрудник НИЯУ МИФИ, рядом с флагами России и Австралии – стран участниц исследований Антарктики.

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Чтобы приблизиться к разгадке тайн космоса, ученые-физики превратили лед Антарктиды в гигантский детектор. С его помощью они ищут нейтрино сверхвысоких энергий – следы самых мощных взрывов и катаклизмов Вселенной. Ради этих частиц ученые каждый год на станции Мак-Мёрдо запускают аэростаты,  начиненные самой высокотехнологичной аппаратурой.  Эксперимент по поиску нейтрино – ANITA – реализуется  физиками-исследователями из НИЯУ МИФИ и университета штата Гавайи, НАСА.

 

Фотолента подготовлена при поддержке Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", участника Проекта 5-100.


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