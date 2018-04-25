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Университетская наука

Умер в древней пещере - ожил в Москве ХХI века: чудесная судьба Homo naledi

12:3025.04.2018
(обновлено: 12:49 25.04.2018)
01340
Реконструкция внешности Homo naledi
Форма для отливки скульптурной реконструкции руки
Скульптурная реконструкция руки Homo naledi
Демонстрация реконструкции внешности древнего человека Homo naledi
Кадр из мультфильма Homo naledi: Встреча двух миров
Юная участница фестиваля День недостающего звена знакомится с реконструкцией руки древнего человека Homo naledi
Натурная демонстрация метода скульптурной реконструкции
Демонстрация методов реконструкции внешности живых существ по их костным останкам
Кадр из мультфильма Homo naledi: Встреча двух миров
Антрополог демонстрирует слепок черепа Homo naledi
© РИА Новости / Сергей ПятаковПервоначально антропологи, основываясь на архаичных особенностях анатомии Homo naledi, предположили, что возраст находки примерно 2-3 млн лет. Но в 2017 году окаменелости были датированы периодом от 335 000 до 236 000 лет назад.

На фото: реконструкция внешности Homo naledi (без волосянного покрова).

Реконструкция внешности Homo naledi
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Первоначально антропологи, основываясь на архаичных особенностях анатомии Homo naledi, предположили, что возраст находки примерно 2-3 млн лет. Но в 2017 году окаменелости были датированы периодом от 335 000 до 236 000 лет назад.

На фото: реконструкция внешности Homo naledi (без волосянного покрова).

© РИА Новости / Сергей ПятаковГлавная неожиданность этой находки в том, что ископаемые останки архаичных людей оказались гораздо моложе первоначальной оценочной датировки.

На фото: форма для отливки скульптурной реконструкции руки.

Форма для отливки скульптурной реконструкции руки
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Главная неожиданность этой находки в том, что ископаемые останки архаичных людей оказались гораздо моложе первоначальной оценочной датировки.

На фото: форма для отливки скульптурной реконструкции руки.

© РИА Новости / Сергей ПятаковHomo naledi могли сосуществовать на одной планете со своими "двоюродными братьями" - непосредственными предками современного человека.

На фото: скульптурная реконструкция руки Homo naledi (автор - Анатолий Александров) и муляж костей кисти Homo naledi, полученный методом 3D печати.

Скульптурная реконструкция руки Homo naledi
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Homo naledi могли сосуществовать на одной планете со своими "двоюродными братьями" - непосредственными предками современного человека.

На фото: скульптурная реконструкция руки Homo naledi (автор - Анатолий Александров) и муляж костей кисти Homo naledi, полученный методом 3D печати.

© РИА Новости / Сергей ПятаковHomo naledi внешне был похож на представителей рода Homo, но отличался рядом признаков, в частности, недостаточным весом мозга (он примерно в два раза меньше человеческого).

На фото: Георгий Соколов демонстрирует реконструкцию внешности древнего человека Homo naledi (автор - Анатолий Александров) в доме-коммуне НИТУ "МИСиС" в рамках фестиваля "День недостающего звена".



Демонстрация реконструкции внешности древнего человека Homo naledi
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Homo naledi внешне был похож на представителей рода Homo, но отличался рядом признаков, в частности, недостаточным весом мозга (он примерно в два раза меньше человеческого).

На фото: Георгий Соколов демонстрирует реконструкцию внешности древнего человека Homo naledi (автор - Анатолий Александров) в доме-коммуне НИТУ "МИСиС" в рамках фестиваля "День недостающего звена".



© Сергей КривоплясовВзрослые самцы Homo naledi, по оценкам антропологов, достигали 150 см и весили около 45 кг, что по всем параметрам значительно уступает жившим в тоже время людям.

На фото: кадр из мультфильма "Homo naledi: Встреча двух миров" (автор - Сергей Кривоплясов).

Кадр из мультфильма Homo naledi: Встреча двух миров
© Сергей Кривоплясов
Взрослые самцы Homo naledi, по оценкам антропологов, достигали 150 см и весили около 45 кг, что по всем параметрам значительно уступает жившим в тоже время людям.

На фото: кадр из мультфильма "Homo naledi: Встреча двух миров" (автор - Сергей Кривоплясов).

© РИА Новости / Сергей ПятаковПодробный анализ рук и ног Homo naledi показал, что этот древний примат обладал человеческой походкой и, возможно, использовал орудия труда, сохраняя при этом способность лазать по деревьям подобно обезьянам.

На фото: юная участница фестиваля "День недостающего звена" знакомится с реконструкцией руки древнего человека Homo naledi.

Юная участница фестиваля День недостающего звена знакомится с реконструкцией руки древнего человека Homo naledi
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Подробный анализ рук и ног Homo naledi показал, что этот древний примат обладал человеческой походкой и, возможно, использовал орудия труда, сохраняя при этом способность лазать по деревьям подобно обезьянам.

На фото: юная участница фестиваля "День недостающего звена" знакомится с реконструкцией руки древнего человека Homo naledi.

© РИА Новости / Сергей ПятаковВ поисках ответов на загадки жизни и гибели Homo naledi, российские антропологи провели скульптурную реконструкцию по слепкам костей, полученных от южноафриканских коллег.

На фото: натурная демонстрация метода скульптурной реконструкции на примере отливки черепа Homo naledi и половинной реконструкции (автор - Елизавета Веселовская).



Натурная демонстрация метода скульптурной реконструкции
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В поисках ответов на загадки жизни и гибели Homo naledi, российские антропологи провели скульптурную реконструкцию по слепкам костей, полученных от южноафриканских коллег.

На фото: натурная демонстрация метода скульптурной реконструкции на примере отливки черепа Homo naledi и половинной реконструкции (автор - Елизавета Веселовская).



© РИА Новости / Сергей ПятаковО некоторых предполагаемых фрагментах жизни представителя этого вымершего вида был создан 3D мультфильм.

На фото: демонстрация методов реконструкции внешности живых существ по их костным останкам.

Демонстрация методов реконструкции внешности живых существ по их костным останкам
© РИА Новости / Сергей Пятаков
О некоторых предполагаемых фрагментах жизни представителя этого вымершего вида был создан 3D мультфильм.

На фото: демонстрация методов реконструкции внешности живых существ по их костным останкам.

© Сергей КривоплясовПоходка Homo naledi в фильме были скопирована с современных африканских бушменов.

На фото: кадр из мультфильма "Homo naledi: Встреча двух миров" (автор - Сергей Кривоплясов).

Кадр из мультфильма Homo naledi: Встреча двух миров
© Сергей Кривоплясов
Походка Homo naledi в фильме были скопирована с современных африканских бушменов.

На фото: кадр из мультфильма "Homo naledi: Встреча двух миров" (автор - Сергей Кривоплясов).

© РИА Новости / Сергей Пятаков"Если мы будем знать прошлое альтернативных видов и причины, по которым они исчезли с планеты, то, возможно, эта информация поможет современному человечеству выжить в кризисный момент", - уверен идейный вдохновитель фестиваля, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, научный редактор портала "Антропогенез.ру" Станислав Дробышевский.

На фото: Антрополог Станислав Дробышевский демонстрирует слепок черепа Homo naledi в сопоставлении с черепом человека.

Антрополог демонстрирует слепок черепа Homo naledi
© РИА Новости / Сергей Пятаков
"Если мы будем знать прошлое альтернативных видов и причины, по которым они исчезли с планеты, то, возможно, эта информация поможет современному человечеству выжить в кризисный момент", - уверен идейный вдохновитель фестиваля, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, научный редактор портала "Антропогенез.ру" Станислав Дробышевский.

На фото: Антрополог Станислав Дробышевский демонстрирует слепок черепа Homo naledi в сопоставлении с черепом человека.

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Находки в южноафриканской пещере Райзинг Стар (Восходящая звезда), расположенной в 50 километрах от столицы ЮАР, потрясли антропологов всего мира. Глубоко под землей, в потаенной камере, на полу было найдено 1550 фрагментов скелета, принадлежащих 15 индивидуумам. Существа напоминали самых первых людей — Homo habilis (человек умелый), живших около двух с половиной миллионов лет назад. Однако в строении их скелетов было и множество уникальных особенностей, поэтому антропологи описали их как новый вид и назвали Homo naledi (звездный человек).

Впервые за триста тысяч лет Homo naledi "ожили", на площадке дома-коммуны НИТУ "МИСиС", участника Проекта "5-100".

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