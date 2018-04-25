Умер в древней пещере - ожил в Москве ХХI века: чудесная судьба Homo naledi

Находки в южноафриканской пещере Райзинг Стар (Восходящая звезда), расположенной в 50 километрах от столицы ЮАР, потрясли антропологов всего мира. Глубоко под землей, в потаенной камере, на полу было найдено 1550 фрагментов скелета, принадлежащих 15 индивидуумам. Существа напоминали самых первых людей — Homo habilis (человек умелый), живших около двух с половиной миллионов лет назад. Однако в строении их скелетов было и множество уникальных особенностей, поэтому антропологи описали их как новый вид и назвали Homo naledi (звездный человек).

Впервые за триста тысяч лет Homo naledi "ожили", на площадке дома-коммуны НИТУ "МИСиС", участника Проекта "5-100".