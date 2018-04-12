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Университетская наука

Космонавт Авдеев: мы должны уметь выходить живыми из любой сложной ситуации

08:0012.04.2018
0400
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКосмонавтыКосмонавты
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Герой России, 74-й космонавт, экс-рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе (747 суток) Сергей Авдеев пришел в пилотируемую космонавтику почти случайно. В 1979 году он окончил по специальности "экспериментальная ядерная физика" Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", где еще во время учебы занимался научными разработками для космических проектов. Затем он перешел работать в конструкторское бюро, созданное основоположником практической космонавтики Сергеем Павловичем Королевым, где оказалось, что его знания востребованы и на орбите. Какие основные требования предъявляются к будущим космонавтам, и в какую сторону будут развиваться космические проекты? Почему вновь оживают мифы о том, что Земля плоская? Об этом Сергей Авдеев рассказал корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" Анне Курской.

- Сергей Васильевич, как изменились требования к будущим космонавтам за полвека полетов в космос?

— Я бы не сказал, что они серьезно изменились. Как и раньше, в первую очередь, для полета в космос человек должен быть здоров. Стал менее жестким отбор по росту, хотя определенные ограничения существуют и сейчас. В то же время к профессионалам, в отличие от космических туристов, предъявляются самые строгие требования с точки зрения специальной подготовки.

Останки необычной красной новой звезды V838 Единорога, взорвавшейся в 2002 году
© Фото : Е.А. Барсукова и В.П. Горанский
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Конечно, при работе с аппаратурой (как мы говорим, "с изделием"), с кораблем или со станцией, мы сверяемся со специальной документацией. Если что-то отказывает, мы берем документацию для так называемых "резервных режимов" работы, где написано, что нужно делать в этом случае. В конце концов, мы берем книгу, в которой есть инструкции на случаи принципиальных отказов аппаратуры, когда приходится переходить от использования вычислительных машин к логарифмической линейке. Все-таки мы должны суметь выйти из любой сложной ситуации и остаться живыми, пусть даже приземление будет не таким точным.

- Выходит, все, что от космонавта требуется, так это во всех ситуациях следовать установленным алгоритмам?

— С одной стороны, всё действительно алгоритмизировано. Но, с другой стороны, когда при подготовке совместных работ на международной космической станции наши американские коллеги спросили: "А что делать, если ни один вариант не пройдет, и аппаратура откажет?", российские специалисты улыбнулись и ответили: "Мы откладываем все бумажки в сторону, начинаем чесать затылок и думать, как найти выход".

Космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Способность творчески мыслить (я подчеркиваю, творчески) до сих пор требуется от космонавта, несмотря на долгую историю полетов в космос. Казалось бы, катастрофы не случаются уже около 10 лет. Тем не менее, профессионалы обязаны уметь ясно и трезво мыслить, решать нестандартные задачи.

- Сегодня разработками в области космонавтики активно занимаются студенты и молодые ученые крупнейших российских университетов. Активно в этом участвуют университеты-участники программы повышения конкурентоспособности российских вузов "Проект 5-100". Считаете ли Вы участие вузов в космической программе перспективным?

— Еще в 1990-е годы, когда я работал в программе полетов на станцию "Мир", лучшие российские вузы участвовали в научных проектах, которые мы выполняли на борту станции.

Глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов
© Фото предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов
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Сейчас, после завершения карьеры космонавта, я продолжаю взаимодействовать с разными университетами, которые занимаются исследованиями и разработками в области освоения космоса. Например, в Самарском государственном университете, который как раз является участником "Проекта 5-100", идет работа по созданию микроспутников. В вузе проходят тематические рабочие конференции и школы, куда приезжают обмениваться опытом и сотрудничать студенты, аспиранты, молодые ученые и из многих стран мира.

Участие вузов в подобных проектах идет на пользу не только космическим исследованиям, но и студентам, которые вливаются в науку и технику не только через лекции и лабораторные занятия, но через конкретную деятельность.

- Сейчас в интернете стали набирать популярность группы, провозглашающие, что Земля плоская и другие антинаучные взгляды. Как Вы думаете, почему это происходит? Может быть, это защитная реакция на усталость от бесконечной гонки за прогрессом?

— Да, это действительно парадокс. На фоне роста доступности сложных технологий и бытовых электронных устройств, все более удобных и незаметных, мы опускаемся по уровню мышления еще глубже, чем в Средневековье. Тогда ученые, хотя и не знали всего, что мы знаем сегодня, но пытались утверждать, что Земля вертится вокруг Солнца, несмотря на угрозу быть сожженными на кострах.

Может быть, сегодня действительно у людей возникает пресыщение от обилия техники, и им хочется спрятаться от нее в свой маленький "понятный" мирок, сконструированный по средневековым законам.

Проблема, на мой взгляд, действительно существует. Может быть, это инерция 1960-х годов, начала космической эры, когда многие направления развития связывались с созданием новой техники, новых технологий, ракет и двигателей, а также с новыми достижениями на орбите или с экспедициями на поверхность Луны. С того времени к космонавтике сохранилось отношение, как к соревнованию — кто первый, кто второй, кто третий. Эта гонка затмевает вопросы, связанные с человеком.

Но сейчас, на мой взгляд, наступил совершенно другой этап в развитии всего человечества. Возникают такие большие проекты, как международная космическая станция, где совместными, в самом широком смысле, усилиями люди достигают некоей общей цели, которая объединяет их всех.

- Какими Вы видите космические проекты будущего?

- На мой взгляд, они могут быть связаны вовсе не с техникой. Может быть, нужно уделять пристальное внимание не типам ракет или мощности двигателей. Ведь если мы говорим про более отдаленные районы нашей вселенной или хотя бы Солнечной системы, будущее пилотируемой космонавтики определяется не столько техникой, сколько нашими знаниями о человеке и о социуме.

Сегодня все больше зависит от биологов, медиков, тех ученых, которые изучают живые организмы и человека. Мы уже представляем себе условия на той же Луне, и прежде чем думать о ракетах, которые достигнут отдаленных районов Солнечной системы, нужно подумать о том, может ли человек там существовать, что ограничивает условия его пребывания и какие качества необходимы этому человеку.

Нужно понять, при каких условиях и спустя какое время биологические объекты не смогут существовать в космосе в том виде, в котором они есть здесь, на Земле.

Давайте узнаем, как ведет чувствует и ведет себя группа людей в замкнутом объеме? Чем они живут, что ими движет, как поддерживают свою безопасность и к чему стремятся? Подобные гуманитарные исследования уже ведутся, но они должны стать, на мой взгляд, более широкими и глубокими, и именно к ним должно быть приковано внимание всех специалистов космической отрасли, если мы рассчитываем улететь несколько дальше, чем мы сейчас улетели от Земли.

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