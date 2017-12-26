Российские ученые вычислили оптимальную формулу лечения лейкоза

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Исследователи Балтийского федерального университета имени Канта совместно с коллегами из Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии и Курского государственного университета построили математическую модель метаболизма одного из наиболее распространенных лекарств для лечения острых лейкозов у детей – меркаптопурина – в клетках печени. Результаты вычислений подтверждены биологическими и физическими экспериментами. Соответствующая статья опубликована в авторитетном научном журнале Royal society open science.
Несколько лет назад группа российских ученых, объединяющая специалистов в области медицины и физического эксперимента, теоретической биофизики и математического моделирования предприняла попытку внести свой вклад в решение этой проблемы.
В группу вошли представители БФУ имени Канта: младший научный сотрудник Научно-образовательного центра "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" Андрей Зюбин, заведующая лабораторией клинической фармакологии Светлана Бабак, а также старший научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Анастасия Лаврова и профессор, заведующий кафедрой теоретической физики Курского государственного университета Евгений Постников.
В результате проведенных биологических и физических экспериментов была построена новая математическая модель метаболизма меркаптопурина. Разработанная математическая модель, реализованная на новых принципах, комбинирующих классические подходы биохимии с математическим аппаратом булевских сетей, дала возможность предсказать интервал концентраций, позволяющий достигать наиболее желательного эффекта.
Поясняет руководитель проекта, заведующая лабораторией клинической фармакологии БФУ имени Канта Светлана Бабак: "Математическая модель работает по принципу "цифрового двойника" пациента. То есть, перед началом химиотерапии, ученые, зная физические параметры человека, данные скрининга, проводят расчеты, и делают вывод о том вызовет ли химиотерапия токсические эффекты или нет. Если риск велик, – врач принимает решение о применении более высокотехнологичных, но вместе с тем значительно более дорогих таргетных (от англ. target- цель, мишень) препаратов. Таким образом рискует не человек, а его "цифровой двойник"".
БФУ имени Канта – участник государственной программы поддержки крупнейших российских вузов "Проект 5-100", которая была запущена Министерством образования и науки в соответствии с указом президента "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" для обеспечения качественного прорыва по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов.