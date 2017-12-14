Ученые превратили опарышей в полезную пищу

Янтарная композиция Тот хорошо живёт, кто умело укрывается Натальи Алмазовой на Международной выставке Янтарь объединяет мир в Калининграде

Янтарная композиция Тот хорошо живёт, кто умело укрывается Натальи Алмазовой на Международной выставке Янтарь объединяет мир в Калининграде

Сотрудники кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета имени Плеханова разработали новый способ получать ценные ингредиенты из личинок насекомых. Он основан на использовании дешевого сырья и эффективно способствует обогащению кормов сельскохозяйственных животных. Результаты проведенного исследования были представлены на Международной научно-практической конференции "Инновационные технологии при решении технических задач".

Личинки насекомых при благоприятной для развития температуре могут содержаться в искусственных условиях – например, в пластиковых контейнерах. Это позволяет использовать их в промышленном получении тех или иных продуктов из дешевых субстратов, притом полностью контролируя состав таких продуктов. Ученые РЭУ им. Плеханова предложили вырабатывать новую добавку к традиционным белково-растительным кормам из личинок быстрорастущих насекомых – мух Hermetia illucens. Экспериментальным путем подобрали оптимальные сырьевые субстраты для выращивания таких личинок и разработали биотехнологию для переработки их биомассы в полноценные кормовые и, в перспективе, пищевые ингредиенты.

Предложенный способ основан на применении микродоз предкуколок, высушенных термовакуумно-импульсным способом. Наиболее эффективным для получения биомассы насекомого специалисты называют тот состав кормового субстрата, который содержит дешевое растительное сырье: разные виды отходов зерна и смесь молочной сыворотки с пшеничными отрубями. Продукты переработки сухих личинок – концентрат протеина и жир – были получены прямым отжимом.

В итоге полученные из сухой биомассы личинок ингредиенты показали себя как безопасная и высокоэффективная кормовая добавка. Эту эффективность оценили в опытах на цыплятах-бройлерах: кормовая добавка прибавила цыплятам дополнительно 8% живой массы при 2,8% экономии корма на единицу прироста массы.

Комментирует один из авторов исследования, профессор Кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Плеханова Василий Карагодин: "Целью нашей работы было получение биомассы и полноценных белков, жиров, хитина/хитозана, меланина из личинок Hermetia illucens. Мы апробировали свою методику выращивания личинок насекомого и способы их переработки, в итоге доказав возможность обогащения кормов сельскохозяйственных животных и рыб – с перспективой применения ингредиентов в пищевых целях. В качестве примера: из 1 кг кормового субстрата можно получить 2,5-3,0 граммов меланина и до 9,0 граммов хитина. Мы уже подали заявление на получение патента, а результатами проекта заинтересовался крупный отечественный производитель, который изъявил готовность к взаимодействию с РЭУ".

Отработанная в пилотном проекте РЭУ им. Плеханова технология позволит повысить продуктивность отечественного животноводства за счет дешевого растительного сырья и пищевых отходов. Большой внедренческий и инновационный интерес для пищевой промышленности, по мнению ученых, представляют такие ингредиенты биомассы, как полноценный белок, меланин, хитин, отжатый жир (например, в качестве заменителя масла какао).