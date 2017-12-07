В России открывается съезд молодых ученых

МОСКВА, 7 дек ‒ РИА Новости. Всероссийская конференция молодых ученых "Дальние горизонты науки" и VIII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов открываются в четверг, 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Как сообщили РИА Новости в оргкомитете, мероприятие пройдет под эгидой Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте России по науке и образованию. В работе съезда примут участие более 300 человек из различных субъектов РФ, представители советов молодых ученых и специалистов, представители институтов развития и органов власти, а также отобранные на конкурсной основе молодые (до 35 лет) ученые, руководители исследовательских и предпринимательских проектов, лабораторий и научных групп.

"Съезд станет отличной площадкой для обсуждения роли молодого ученого в решении актуальных для страны задач, остро стоящих перед наукой сегодня", ‒ отметил председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

Он также сообщил, что в рамках конференции "Дальние горизонты науки" будет проведен конкурс на лучшую идею научно-технологического проекта, направленного на преодоление "больших вызовов", сформулированных в Стратегии научно-технологического развития России (СНТР). По его мнению, это будет способствовать интенсивному распространению основных идей стратегии среди молодых ученых и, как следствие, более активному их вовлечению в деятельность по ее реализации.

В рамках съезда при поддержке Минобрнауки России пройдет VIII Всероссийское совещание Советов молодых ученых и специалистов (СМУС), традиционным организатором которого вместе с Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах, выступает Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Лидеры региональных СМУС и сетевых молодежных сообществ поделятся лучшими практиками и обсудят актуальные вопросы развития национальной сети СМУС. Как сообщили в пресс-службе НИЯУ МИФИ, это будет способствовать эффективному информированию молодежи о событиях, происходящих в российском и мировом научных сообществах, вовлечению молодых ученых в работу со студенческими научными сообществами и повышению интенсивности взаимодействия между молодыми учеными разных научно-образовательных организаций страны при проведении исследований и разработок по приоритетным направлениям.