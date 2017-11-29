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Университетская наука

Руководство МИФИ: мир стоит на пороге новой физики

18:5229.11.2017
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© Fotolia / AbstractUniverseТак художник представил себе стокновение сверхмалых частицТак художник представил себе стокновение сверхмалых частиц
© Fotolia / AbstractUniverse

МОСКВА, 29 ноября – РИА Новости. "Мир стоит на пороге новой физики", – заявило руководство Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, выступая в среду, 29 ноября на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной 75-летию легендарного физического вуза страны. Ведущие ученые университета рассказали о том, как развиваются ядерные, лазерные и плазменные технологии, кибер-безопасность и другие научно-исследовательские направления работы вуза.

Международное сотрудничество ядерного университета: настоящее и будущее
© РИА Новости
Международное сотрудничество ядерного университета: настоящее и будущее
"Мир меняется, происходит трансформация науки, но основные принципы остаются неизменными – знания, научный поиск и патриотизм", – отметил на пресс-конференции ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов. "Мы победили в жесткой конкурентной борьбе и с 2013 года стали участниками Проекта 5-100 (государственная программа поддержки крупнейших российских вузов). Пятый год подряд мы входим в "топ-100" мирового университетского рейтинга THE по физическим наукам и считаем это большим достижением, поскольку ни один российский университет не смог достичь таких результатов", – подчеркнул ректор, добавив, что все это является результатом большого труда всего коллектива.

Говоря о дальнейшем развитии вуза, он акцентировал внимание на процессе диверсификации, уточнив, что в МИФИ речь идет о "разумной диверсификации". "Мы должны расширять спектр своих научных направлений, ориентируясь на те отрасли, в которых мы особенно сильны", – пояснил  ректор.

Александр Новиков, физик из НИЯУ МИФИ
© Фото : Из личного архива Александра Новикова
"Ухо Антарктики": как физики превратили целый континент в детектор частиц
Кроме того, потенциал университета, по его мнению, напрямую связан с сотрудничеством с индустриальными партнерами из бизнеса. "Вуз плотно работает с госкорпорацией "Росатом", которая две трети своих финансовых интересов имеет за рубежом и одну треть – внутри страны", – отметил Михаил Стриханов, добавив, что университет должен выстраивать свою образовательную и научную деятельность по заказу работодателя, "выносить" свой образовательный процесс в другие страны.

Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров подчеркнул, что современное образование неразрывно связано с научными исследованиями. "Мы стоим на пороге новой физики", – отметил ученый, уточнив, что речь идет о новых источниках энергии, мониторинге космического прогнозирования, "толерантном" ядерном топливе и "цифровых двойниках АЭС". 

Более подробно он остановился на научных исследованиях влияния солнечной активности на процессы в магнитосфере и атмосфере Земли по данным космофизического комплекса аппаратуры НИЯУ МИФИ наземного и спутникового базирования. По его словам, будет разработана технология мониторинга и прогнозирования состояния гелиосферы, магнитосферы и атмосферы Земли по объединенным данным спектрометра ПАМЕЛА и установки для распознавания грозовых аномалий – мюонного годоскопа УРАГАН. Кроме того, в НИЯУ МИФИ будет создан многоцелевой научный комплекс по исследованию космических лучей спутниковыми и наземными детекторами.

Коллаборации МИФИ
© РИА Новости, Инфографика
Антивещество, темная энергия: что еще изучает современная физика?
В ходе прямого включения из Европейского центра ядерных исследований (CERN) руководитель группы ATLAS НИЯУ МИФИ Анатолий Романюк рассказал о большом вкладе, который внес НИЯУ МИФИ в эксперимент ATLAS. Это один из самых больших экспериментов на БАК, где был обнаружен бозон Хиггса. Это открытие завершило экспериментальную проверку предсказаний Стандартной модели (СМ), которая объединяет все накопленные знания в области физики элементарных частиц. "Но это открытие – лишь верхушка айсберга, остается огромное количество вопросов за пределами самой модели", – отметил ученый. Например, СМ не содержит описания гравитации и частиц темной материи. "Физика высоких энергий – это не составление "зоопарка" частиц, мы изучаем взаимодействие частиц, как бозон Хиггс взаимодействует сам с собой, как он взаимодействует с самым тяжелым кварком и пр.", – пояснил он.

Еще об одном перспективном направлении для НИЯУ МИФИ рассказал научный руководитель Института интеллектуальных и кибернетических систем НИЯУ МИФИ Алексей Самсонович. "Искусственный интеллект: угроза или благо, сингулярность или плато, машина или человек ¬– эти дилеммы призван решить ИИКС", – сообщил он. Говоря о развитии когнитивных технологий и интеллектуальных агентов, ученый рассказал, что НИЯУ МИФИ работает над созданием "виртуального Актора" с элементами социально-эмоционального интеллекта.

Кроме того, в рамках юбилейной пресс-конференции директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Андрей Кузнецов поведал о новых принципах энергетических и пучковых технологий, а директор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Ирина Завестовская подробно рассказала о новых векторах и транспортных средствах для фармпрепаратов. 


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