Руководство МИФИ: мир стоит на пороге новой физики

МОСКВА, 29 ноября – РИА Новости. "Мир стоит на пороге новой физики", – заявило руководство Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, выступая в среду, 29 ноября на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной 75-летию легендарного физического вуза страны. Ведущие ученые университета рассказали о том, как развиваются ядерные, лазерные и плазменные технологии, кибер-безопасность и другие научно-исследовательские направления работы вуза.
Говоря о дальнейшем развитии вуза, он акцентировал внимание на процессе диверсификации, уточнив, что в МИФИ речь идет о "разумной диверсификации". "Мы должны расширять спектр своих научных направлений, ориентируясь на те отрасли, в которых мы особенно сильны", – пояснил ректор.
Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров подчеркнул, что современное образование неразрывно связано с научными исследованиями. "Мы стоим на пороге новой физики", – отметил ученый, уточнив, что речь идет о новых источниках энергии, мониторинге космического прогнозирования, "толерантном" ядерном топливе и "цифровых двойниках АЭС".
Более подробно он остановился на научных исследованиях влияния солнечной активности на процессы в магнитосфере и атмосфере Земли по данным космофизического комплекса аппаратуры НИЯУ МИФИ наземного и спутникового базирования. По его словам, будет разработана технология мониторинга и прогнозирования состояния гелиосферы, магнитосферы и атмосферы Земли по объединенным данным спектрометра ПАМЕЛА и установки для распознавания грозовых аномалий – мюонного годоскопа УРАГАН. Кроме того, в НИЯУ МИФИ будет создан многоцелевой научный комплекс по исследованию космических лучей спутниковыми и наземными детекторами.
Еще об одном перспективном направлении для НИЯУ МИФИ рассказал научный руководитель Института интеллектуальных и кибернетических систем НИЯУ МИФИ Алексей Самсонович. "Искусственный интеллект: угроза или благо, сингулярность или плато, машина или человек ¬– эти дилеммы призван решить ИИКС", – сообщил он. Говоря о развитии когнитивных технологий и интеллектуальных агентов, ученый рассказал, что НИЯУ МИФИ работает над созданием "виртуального Актора" с элементами социально-эмоционального интеллекта.
Кроме того, в рамках юбилейной пресс-конференции директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Андрей Кузнецов поведал о новых принципах энергетических и пучковых технологий, а директор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Ирина Завестовская подробно рассказала о новых векторах и транспортных средствах для фармпрепаратов.