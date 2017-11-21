Эксперт: НИТУ "МИСиС" содействует участию ученых России в программах ЕС

Крупнейшая исследовательская программа Европейского Союза "Горизонт 2020" объявила о планах сотрудничества с Россией на 2018-2020 годы в ходе одноименного семинара, который прошел в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС". О том, как строится сотрудничество российских научных организаций в рамках программы "Горизонт-2020" и какую роль при этом играют Национальные контактные точки, корреспонденту РИА Новости рассказал проректор по науке и инновациям Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Михаил Филонов.

– Михаил Рудольфович, почему презентация планов программы "Горизонт 2020" проходила на площадке НИТУ "МИСиС"?

– Информационный семинар о планируемых на 2018-2020 годы конкурсах Европейской программы "Горизонт 2020" проходил в нашем университете, поскольку НИТУ "МИСиС" выполняет функции Национальной контактной точки по тематическому направлению "Исследовательские инфраструктуры" рамочных программ Евросоюза с 2007 года.

Наш семинар открыл целую серию аналогичных мероприятий по программе "Горизонт 2020" в Москве, Санкт-Петербурге, ряде других российских городов.

– Что такое Национальная контактная точка?

– Российские национальные контактные точки (НКТ) являются составными элементами в структуре поддержки сотрудничества нашей страны с Европейским Союзом. Они призваны содействовать участию научных организаций, университетов, малых и средних предприятий в проектах рамочных программ. В настоящее время в России функционируют НКТ по всем приоритетным направлениям Европейской рамочной программы "Горизонт 2020".

Среди основных задач НКТ – оказание информационной и консультационной поддержки российским организациям, методическое сопровождение их исследовательской деятельности в составе международных консорциумов, выполняющих те или иные рамочные проекты по тематическим направлениям.

– Какие проекты ученых НИТУ "МИСиС" финансируются в рамках программы "Горизонт 2020"?

– Университет имеет опыт участия в шестой и седьмой рамочных программах ЕС. При этом наши ученые реализовали как научно-исследовательские (например, в области нанотехнологий) проекты, так и проекты координации и поддержки.

В силу плавного перехода от одной рамочной программы к другой, НИТУ "МИСиС" изначально принимал участие в проектах 7РП ЕС, которые затем продолжались в рамках программы "Горизонт 2020".

Это, например, проект EFEVE, связанный с разработкой перспективных материалов для новых технологически гибких, экономичных и универсальных процессов создания сверхпрочных и легких компонентов. Другой пример – проект BILAT-RUS-ADVANCED, посвященный дальнейшему углублению двустороннего партнерства с Российской Федерацией в области исследований и инноваций.

Из проектов программы "Горизонт 2020" можно отметить проект RICH – сетевой проект, в котором вместе с европейскими контактными точками участвует НИТУ "МИСиС".