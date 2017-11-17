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Университетская наука

Эксперт ЕС: мы открыты для сотрудничества с учеными из России

17:4317.11.2017
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© Фото : НИТУ "МИСиС"Оборудование лаборатории Сверхпроводящие метаматериалы НИТУ МИСиС, занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтераОборудование лаборатории Сверхпроводящие метаматериалы НИТУ МИСиС, занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтера
© Фото : НИТУ "МИСиС"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крупнейшая исследовательская программа Европейского Союза "Горизонт-2020" объявила о планах сотрудничества с Россией на 2018-2020 годы в формате одноименного семинара, который прошел на площадке Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". О том, как строится сотрудничество российских научных организаций в рамках программы "Горизонт-2020", корреспонденту РИА Новости рассказал глава отдела науки и технологий Представительства Европейского Союза в России Ричард Бургер.  

О механизмах финансирования российского участия в программе Европейского Союза "Горизонт-2020", являющейся крупнейшей рамочной программой за всю историю ЕС, и основных темах сотрудничества ученых европейского пространства корреспонденту РИА Новости рассказал глава отдела науки и технологий Представительства Европейского Союза в России Ричард Бургер.  

– Ричард, как будут финансироваться российские вузы и научные центры в рамках крупнейшей программы ЕС?  

– "Горизонт-2020" это семилетняя программа финансирования Европейского Союза для поддержки и поощрения исследований в Европейском исследовательском пространстве. Ее финансирование обеспечивают европейские налогоплательщики двадцати восьми стран. 

Но есть государства, которые не вкладываются в этот общий взнос. Среди них Россия, США, Китай. Как правило, европейская комиссия финансирует европейских партнеров программы, а образовательное ведомство вашей страны – российских. Мы плодотворно сотрудничаем с Минобрнауки РФ в данных вопросах.  

За кулисами российской науки: как рождаются инновационные изобретения
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяЧертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров.Чертежи космического кресла
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяТурбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяЗащитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека.Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяСамораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений.Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяРабота над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий.Сотрудник Центра энергоэффективности НИТУ МИСиС
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий.
© РИА НовостиБоковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах.Боковая рама тележки грузового вагона
© РИА Новости
Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяСотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний.Лаборатория «Биомедицинские наноматериалы»
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний.
© РИА НовостиВизуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе.Визуализация клеточных ядер
© РИА Новости
Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе.
© РИА НовостиЭкспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений.Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя
© РИА Новости
Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений.
© НИТУ «МИСиС», Андрей ВоронинКриостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления.Криостат
© НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин
Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяПлавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов.Плавильная индукционная печь и пирометр
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов.
© РИА НовостиПолучение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C.Плавильная индукционная печь
© РИА Новости
Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяЗапатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов.Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа.
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов.
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При этом в отдельно взятых исключительных случаях Европейская комиссия может финансировать и российские центры. Ворота, как говорится, открыты для самых разных инициатив. Как правило, это происходит при непосредственной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований или Российской академии наук.     

Некоторые из "больших" участников партнерства нередко готовы участвовать в программе даже без финансирования. Просто потому что могут себе это позволить, имея в виду необходимость постоянно "вращаться" в глобальных сетевых проектах. 

Если взять для примера какое-то малое предприятие, то ему, наверное, сложно будет работать в двухгодичном проекте без дополнительных вливаний. А вот, допустим, для Объединенного института ядерных исследований в Дубне или для Курчатовского института участие в таких проектах как хлеб насущный. Потратить ради этого несколько тысяч евро из собственного кармана для них не вопрос.  

– Каковы основные конкурсы и темы программы, ориентированные на участие российских научных сообществ?  

– Совместно с Минобрнауки России нами объявлен конкурс инициатив в области здравоохранения по тематикам туберкулеза, ВИЧ-инфекции и гепатиту С. В ближайшее время будет организован ряд конкурсов с участием российских исследовательских центров по теме "Аэронавтика и авиационные технологии". 

Мы ожидаем также участия ученых-россиян со стороны ряда российских исследовательских лабораторий и КБ в разработках по  проблемам обеспечения безопасности на транспорте. В частности, воздушном – в связи с необходимостью борьбы с обледенением самолетов. 

Третий важный блок тематики – наш проект "Кремлин плюс", конкурс на который будет объявлен в следующем году. Его участники будут конструировать метафорические мосты между европейскими научными сообществами и большими научно-исследовательскими комплексами, уже  существующими или строящимися в РФ. 

Речь идет о коллайдерах и реакторах, позволяющих изучать поведение материи на атомном уровне, установках класса "Мегасайнс". Должен сказать, что самое активное участие в этих тематиках принимает Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", который является контактной точкой взаимодействия российских научных организаций и программы Евросоюза "Горизонт 2020". 


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