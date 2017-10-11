Российские ученые в сто раз удешевили производство датчиков давления

МОСКВА, 11 окт ‒ РИА Новости. Прототип наноструктурированного сверхтонкого датчика давления (тензодатчика) создали сотрудники лаборатории "Самоорганизующиеся высокотемпературные наноструктуры" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). При разработке образца была использована новая технология, в основе которой лежит принцип вакуумного напыления, что позволяет существенно снизить стоимость изделия.

"Наша технология послойного выращивания нанопленок экономически более выгодна для производителей электронного оборудования", – сообщил РИА Новости руководитель лаборатории Павел Габдуллин. По его мнению, современные датчики не устраивают промышленность по габаритам, чувствительности и стоимости.

Как утверждает ученый, даже если изготавливать чувствительный элемент датчика из самых дорогих материалов, например, из золота или платины, то себестоимость элемента при такой технологии будет низкой, примерно 0,2 копейки. По его оценкам, разработка ученых из СПбПУ в сто раз удешевляет рыночную стоимость датчиков.

По словам сотрудника лаборатории Ольги Квашенкиной, китайские производители медицинского оборудования уже заинтересовались российской разработкой с целью внедрения ее в производство электронных медицинских весов, которые часто применяются для определения веса новорожденных, а также лабораторных весов, использующихся в фармацевтических целях. Кроме того, подобного рода измерительные системы используются в газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и других отраслях.

"Возможно, в скором будущем именно отечественные разработки с успехом будут конкурировать на международной производственной арене с иностранными аналогами", — отметила эксперт.