В России прошла международная Школа юных ученых в области биомедицины

МОСКВА, 10 окт ‒ РИА Новости. II Международная молодежная Школа "Инженерно-физические технологии биомедицины" завершилась накануне в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в Москве. Мероприятие состоялось 8-9 октября в рамках международного симпозиума "Инженерно-физические технологии для биомедицины".

Как сообщила РИА Новости директор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Ирина Завестовская, спикеры симпозиума ‒ ведущие российские и международные ученые из 12 стран мира, многие из которых выступили перед слушателями молодежной Школы с лекциями, связанными с передовыми достижениями в области биофотоники, получения наноматериалов для медицинских применений, а также магниторезонансной томографии, ядерной медицины, трансляционной медицины и различных биомедицинских технологий. Кроме того, были затронуты медико-биологические аспекты радиационных, плазменных и лазерных технологий для биомедицины.

"В рамках проведенной Школы молодые ученые, аспиранты, студенты и даже школьники старших классов имели возможность ознакомиться с современными достижениями в области высоких технологий, предназначенных для решения самых актуальных задач биомедицины", ‒ отметил заместитель директора Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ, профессор физического факультета МГУ Виктор Тимошенко.

При этом он пояснил, что в данной области передовые методы вначале оттачиваются на биологических моделях (на клетках и животных), а затем будут внедряться ускоренным путем в современную медицинскую практику. По словам ученого, это касается разработки как новых лекарств, так и новых методов диагностики и лечения пациентов, (в том числе их комбинации ‒ тераностики), причем основной упор делается на борьбу с онкологическими и другими социально-значимыми заболеваниями.

"В своих лекциях ведущие ученые сообщили о самых последних результатах исследований в различных областях естественных наук и технологий для биомедицинских применений, тем самым задав ориентиры и обозначив актуальные направления научной работы для молодых ученых", ‒ добавил он.

Отвечая на вопрос о международной конкуренции в сфере биомедицины, ученый высказал мнение, что в некоторых направлениях Россия выступает очень сильно. "Это касается наноматериалов, проведения биологических экспериментов с клетками, разработками препаратов и методов ядерной медицины", ‒ полагает он.

Вместе с тем, слабым звеном российской науки он считает внедрение данных разработок в широкую медицинскую практику. "На гигантском рынке биомедицинских услуг мы занимаем очень скромное место, которое даже сложно просчитать в процентах", ‒ сказал он, связав это с недоразвитой инфраструктурой и слабой мотивацией фармацевтических компаний и медицинских учреждений.

"Наша задача ‒ стимулировать развитие биомедицинских технологий в России и готовить кадры для научных прорывов в этой сфере", ‒ подытожил ученый из НИЯУ МИФИ, добавив, что это должны быть инженеры, физики и врачи самого высокого уровня образования.

В 2017 году Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" отмечает 75-летний юбилей. НИЯУ МИФИ – один из лучших инженерных вузов России, входит в Топ-100 мировых университетских рейтингов QS и ТНЕ по физике.

Университет готовит бакалавров, магистров и аспирантов в области ядерной физики и технологий, лазерных и плазменных технологий, биофизики, интеллектуальных кибернетических систем, фотоники и спинтроники, мониторинга и аудита технологических и производственных секторов экономики, международного научно-технологического сотрудничества. Студенты и ученые университета участвуют в международных научно-исследовательских коллабораций и Мега-сайенс проектах, например, ATLAS, ALIСE и CMS в CERN (Швейцария); FAIR, XFEL в DESY (Германия); ITER (Франция); PAMELA (Италия); STAR (США), ICE CUBE и др.



