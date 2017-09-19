В ТюмГУ открылась Школа по почвенной зоологии и экологии для молодых учёных

В ТюмГУ открылась Школа по почвенной зоологии и экологии для молодых учёных

В ТюмГУ открылась Школа по почвенной зоологии и экологии для молодых учёных

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пятая полевая школа по почвенной зоологии и экологии для молодых учёных проходит с 18 по 22 сентября 2017 года на стационаре "Лукашино" Тюменского государственного университета. Ее организовали Тюменский государственный университет, Институт проблем экологии и эволюции имени академика А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Полевые школы по почвенной зоологии и экологии для молодых учёных проводятся раз в два года и предназначены для исследователей различных аспектов биологии обитающих в почве беспозвоночных животных.

Пятую школу отличает фокус на почвенную акарологию – изучение клещей, обитающих в почве. Подобная специализация не имеет прецедента в истории подготовки и переподготовки перспективных кадров российской науки. Ее организация стала возможной благодаря наличию в ТюмГУ исследовательской группы мирового уровня по изучению систематики и экологии различных групп обитающих в почве клещей.

Кроме того, в работе школы принимают участие акарологи из различных стран и регионов мира, включая российскую научную диаспору за рубежом: доктор Павел Климов (Университет Мичигана, Энн Арбор, США), доктор Мария Минор (Университет Массей, Новая Зеландия), доктор Бадамдоржийн Баяртогтох (Монгольский национальный университет, Улаанбатор, Монголия), доктор Мария-Магдалена Васкез (Университет Кинтана-Роо, Четумаль, Мексика).

В этот раз участниками школы на стационаре "Лукашино" обсуждается методический инструментарий при работе с беспозвоночными животными – обитателями почв: использование световой и электронной микроскопии, современных методов фаунистических и синэкологических исследований. Будет уделено внимание наукометрическому анализу и подготовке научных статей к публикации в международных научных журналах.

© Фото : ТюмГУ/Денис Зиновьев В ТюмГУ открылась школа по почвенной зоологии и экологии © Фото : ТюмГУ/Денис Зиновьев В ТюмГУ открылась школа по почвенной зоологии и экологии

Организаторы ожидают, что школа станет важной площадкой для консолидации исследовательских тематик, создания новых научных групп, в том числе на междисциплинарной основе, для координации исследований почвенной биоты в России.

"Практическая значимость почвенных беспозвоночных определяется их важной ролью в почвообразовательном процессе, разложении растительного опада, сохранении и приумножении плодородия почвы. Деградация почвенного покрова, почвенного плодородия – один из вызовов, стоящих перед человечеством", – рассказал РИА Новости проректор Тюменского государственного университета по науке Андрей Толстиков.

Он пояснил, что некоторые из обитателей почвы – вредители растений, могут повреждать их корневую систему. Например, личинки некоторых насекомых – хрущей, жуков-щелкунов (проволочники) – или взрослые насекомые (хлебная жужелица). В почве проходит раннее развитие многих насекомых-вредителей, например, саранчовых. Беспозвоночные-обитатели почвы могут способствовать расселению болезнетворных организмов (патогенов) растений и вредителей. "Исторически интерес к почвенной зоологии во многом был связан именно с изучением вредителей, обитающих в почве", – подчеркнул эксперт.

По его словам, численность почвенных беспозвоночных достигает десятков и сотен тысяч особей на квадратный метр. Беспозвоночные улучшают структуру почвы, делая ходы, облегчают доступ к корням растений воздуха и воды, оптимизируют химический состав почвы. Одни из самых известных почвообразователей – дождевые черви.

Однако в почве обитают сотни тысяч видов организмов, многие из которых еще не известны науке. Учёными-акарологами ТюмГУ за последние 5 лет впервые описаны свыше 600 видов новых организмов – микроскопических клещей из почв России, стран Южной и Центральной Америки, Южной Африки, Новой Зеландии, Филиппин и Вьетнама.

Традиция почвеннозоологических исследований в ТюмГУ началась с 1973 года, с работ Лидии Голосовой – ученицы основателя российской научной школы почвенной зоологии академика Меркурия Гилярова.

В последние десятилетия почвенная фауна привлекает внимание и как индикатор здоровья почвенной экосистемы: это один из объектов экологического контроля состояния почв, степени воздействия на них различных факторов, среди которых вытаптывание, загрязнение поллютантами (тяжелыми металлами, нефтепродуктами и др.), пожары, вырубки и др.

В современной ландшафтной архитектуре конструированию качественной среды с участием почвенных беспозвоночных уделяют большое внимание. Например, в парк "Зарядье" в Москве были специально завезены дождевые черви. "Другая интересная задача – проектирование замкнутых систем жизнеобеспечения для длительных космических полетов, где почвенные обитатели могли бы играть важную роль", – отметил эксперт.



